Bursasporlu Sertaç Çam'ın yeni adresi Elazığspor

Bursaspor, devre arası transfer döneminde sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam'ı Elazığspor'a gönderirken, Ali Kerim Yıldız ve Enes Çalışkan'ı ise pilot takım Nilüfer FK'ya kiraladı. Sertaç Çam transferinden bonservis geliri beklenirken, genç oyuncuların gelişimi için bu adım atıldı.

2'nci Lig'de mücadele eden Bursaspor, devre arası planlamasını hızlandırdı. Sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam Elazığspor yolcusu olurken, sağ kanat Ali Kerim Yıldız ile ön libero Enes Çalışkan pilot takım Nilüfer FK'ya gönderildi.

Sezon başında kadroya katılan tecrübeli kanat oyuncusu Sertaç Çam, kariyerine Elzaığspor'da devam etmeye hazırlanıyor. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanırken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Bursaspor'un bu transferden ciddi bir bonservis geliri elde edeceği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı formayla ligde çıktığı 15 maçta 7 gol ve 3 asist üretirken, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 1 gol kaydetmişti.

Öte yandan Bursaspor, genç oyuncularının gelişimi adına pilot takım hamlesini de devreye soktu. Kulüpten yapılan bilgilendirmede profesyonel futbolcular Ali Kerim Yıldız ve Enes Çalışkan'ın sezonun ikinci yarısında Nilüfer FK forması giyeceği açıklandı. Bu kararın, iki oyuncunun daha fazla süre alarak gelişimlerini sürdürmeleri amacıyla alındığı belirtildi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Elazığspor'a transfer olan Sertaç Çam ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Emeklerine sağlık Sertaç, yolun açık olsun; bizde iyi hatırlanacaksın. Elazığspor'da başarılı bir dönem geçirmeni temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
