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Bursaspor'da Talha Yünkuş'tan duygusal veda

Bursaspor'da Talha Yünkuş'tan duygusal veda
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BURSASPOR'UN 28 yaşındaki sol beki Talha Yünkuş, TFF 2’nci Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza attı.

BURSASPOR'UN 28 yaşındaki sol beki Talha Yünkuş, TFF 2'nci Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza attı. Geçen sezon şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Bursalı futbolcu, duygusal bir veda mesajı yayımlayarak yeşil-beyazlı camiaya teşekkür etti.

Bursaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlı ekibin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki sol bek Talha Yünkuş, TFF 2'nci Lig temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Karacabey Belediyespor forması altında TFF 2'nci Lig'de 18 maçta 2 gol ve 4 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 1 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncu, devre arasında Bursaspor'a transfer olmuştu. Yeşil-beyazlı formayla 7 karşılaşmada görev alan Talha, sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşayan kadronun bir parçası oldu.

'ÇOCUKLUK HAYALİMİ YAŞADIM'

Transferinin ardından sanal medya hesaplarından duygusal bir mesaj yayımlayan Bursalı futbolcu camiaya;

"Bursalı bir çocuk olarak hayalini kurduğum bu şanlı formayı giymek ve Bursaspor armasını temsil etmek benim için her zaman tarifsiz bir gurur oldu. Bugün yollarımız ayrılıyor olabilir ama Bursaspor'un bendeki yeri hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü bu kulüp benim için sadece formasını giydiğim bir takım değil, çocukluk hayalimi yaşadığım, kendimi ait hissettiğim ve doğup büyüdüğüm şehrin en büyük değeriydi. Bundan sonra nerede olursam olayım, Bursaspor'u her zaman gururla takip edecek ve destekleyeceğim. Bana güvenen başta başkanımız Sn. Enes Çelik ve yönetim kuruluna, çalıştığım tüm antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, kulüp personelimize ve büyük Bursaspor taraftarına gösterdikleri sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Hoşça kal Bursaspor" sözleriyle veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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