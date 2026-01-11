Haberler

Bursaspor Basketbol-Karşıyaka: 86-84

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol, Tofaş Spor Salonu'nda Karşıyaka Basketbol'u 86-84 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

SALON: Tofaş Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin, Halil Erkoç

BURSASPOR BASKETBOL: Bryant Crawford 26, Brandon Childress 20, Yavuz Gültekin 11, Artur Konontsuk 10, Berk Can Akın 7, Landry Nnoko 6, Javin DeLaurier 4, Malik Parsons 2, Yesukan Onar, Vincent King

KARŞIYAKA: Cameron Young 31, Christian Bishop 16, Charles Manning 14, Stefan Moody 13, Samet Geyik 5, Justin Alston 3, Serkan Menteşe 2, Michal Sokolowski, Nemanja Gordic, Ege Özçelik, Mert Celep

1'İNCİ PERİYOT: 20-16

DEVRE: 44-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-64

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15'inci hafta karşılaşmasında Bursaspor Basketbol, Tofaş Spor Salonu'nda konuk ettiği Karşıyaka Basketbol'u 86-84 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

