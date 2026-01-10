Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Karşıyaka'yı 86-84'lük skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin, Halil Erkoç

Bursaspor Basketbol : Childress 20, Parsons 2, Yavuz Gültekin 11, Kononstuk 10, Nnoko 6, Berk Can Akın 7, Delaurier 4, Crawford 26, King, Yasukan Onar

Karşıyaka : Young 31, Samet Geyik 5, Manning 14, Alston 3, Moody 13, Sokolowski, Serkan Menteşe 2, Gordic, Bishop 16, Ege Özgeçik, Mert Celep

1. Periyot: 20-16

Devre: 44-40

3. Periyot: 65-64

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
