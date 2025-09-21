Haberler

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde PAOK'u Yendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan'ın PAOK takımını 92-73'lik skorla geçerek finale yükseldi. Maç, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynandı.

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan'ın PAOK takımını 92-73 yendi.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde SamElyon Arena'da oynanan maçta, 1. periyodu 30-9'luk skorla farklı bir şekilde önde geçen Bursaspor, devreye de 54-26'lık skor avantajıyla üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte de skor farkını koruyan Bursa temsilcisi, son periyoda 74-46 önde başlarken maçtan da 92-73 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde, Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımıyla Bulgaristan'da SamElyon Arena'da 23 Eylül Salı günü TSİ 16.30'da karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler Ferdi Kadıoğlu! Gol veya asist yapmadığı maça damga vurdu

Bütün ülke onu konuşuyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.