Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde PAOK'u Yendi

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan'ın PAOK takımını 92-73 yendi.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde SamElyon Arena'da oynanan maçta, 1. periyodu 30-9'luk skorla farklı bir şekilde önde geçen Bursaspor, devreye de 54-26'lık skor avantajıyla üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte de skor farkını koruyan Bursa temsilcisi, son periyoda 74-46 önde başlarken maçtan da 92-73 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde, Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımıyla Bulgaristan'da SamElyon Arena'da 23 Eylül Salı günü TSİ 16.30'da karşılaşacak.