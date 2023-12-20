Bursaspor Başkanı Recep Günay'dan dayak iddiası

Bursa spor Başkanı Recep Günay, Diyarbekir spor maçının ardından futbolcularına sitem ederek olayların çıkmasında fitili ateşlediği öne sürülen bir Diyarbekirsporlu futbolcunun soyunma odasında Diyabekir Başkanı tarafından dövüldüğünü iddia etti.

Bursa spor Başkanı Recep Günay, Bursa spor - Diyarbekir spor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbolcuları ve hakemlere sitem eden Başkan Günay, bir Diyarbekirsporlu futbolcunun da kendi başkanları tarafından dövüldüğünü iddia etti.

Başkan Günay açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Tüm spor camiasına Bursaspor'da bugün yaşanan olayların üzücü olduğunu, herkes gibi bizlerin de üzüldüğünü herkes gibi olmaması gereken hareketler olduğunu gördük. Bursaspor - Diyarbekirspor maçının ne kadar önemli olduğunu ve tüm bir haftadır gündemde olan bir maça tecrübesiz ya da kasıtlı bir hakemin gönderilip gönderilmediğini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Maçın bitmesine az bir zaman kala, eğer bu maçı bitiremiyorsan, oradaki yapılan hareketleri görmezden gelip, tahrik olmasına, genç çocukların yapacaklarına engel olamıyorsan, başta hakemlerin hatalarını sezon başından beri gördük. Bu maçta gerçekler daha ortaya çıktı. Dikkatler bu maçta olduğu için ortaya çıktı. Sezon başından beri Bursaspor'a federasyonun yönlendirdiği hakemlerin bugün yaptıkları normaldi. Daha beterlerini, fazlasını biz diğer maçlarda da gördük" dedi.

"Bursaspor üzerinde bu kadar oynamalarının sebebi nedir bunu anlayamıyoruz"

"Bu kulübü daha önce söylediğim gibi kapatmak istiyorlar, bu kulüp üzerinde oyun oynanıyor derken, bunları anlatmaya çalışmıştım. Gol atarız vermezler, penaltı olur bize faul verirler. Bursaspor üzerinde bu kadar oynamalarının sebebi nedir bunu anlayamıyoruz" diyen Günay, "Bir iki maç olabilir. Sadece bu maçta olsaydı da es geçerdik. 'Hakemin gözünden kaçtı, tesadüf bir hareket' derdik. Ama bu sezon başından beri üzerimizde oynanan oyunlar bunlardı. Bu oyunlara bizim futbolcuların uymamaları lazımdı. Siz profesyonel futbolcusunuz. Siz sahaya çıktığınızda tahriklere kapılmamanız lazım. Seyirci veya hakemle oynamamanız lazım. Onların tahriklerine uymamanız lazım. Eğer siz uyuyorsanız, en ufak bir harekette tepkinizi böyle açığa çıkartıyorsanız, siz profesyonel futbolcu değilsiniz. Bu camianın Türkiye gündemine böyle gelmesinden memnun mu kaldılar? 2-0 geridesin, olabilir. Futbolcular oynamadı. Karşı takımı da tebrik ederim. Siz de yenmesini de bileceksiniz. Böyle kavga ederek, sataşarak, insanları galayana getirerek olmaz. Size haksızlık yapmışlardır, doğrudur. Bize sezon başından beri haksızlık yapıyorlar. Siz şimdi haklıyız diyerek tepki gösteriyorsunuz. Çıkardınız, futbolunuzu oynar, yenerdiniz ya da mağlup olurdunuz ama sporcu gibi girip sporcu gibi çıkardınız. Böyle kavga ederek, tahrik ederek değil. Doğrudur, rakip seyirciyi tahrik etmiştir. Bırakın ona hakem, gözlemci, yetkililer karar versin. Sizin göreviniz değildir. Şimdi takımı yalnız bıraktınız. Zaten eksik olan kadroyu daha da eksik bırakarak neyi ispatladınız, neyin doğrusunu yaptınız. Yapmasınlar. Biz bunu söyleyince Bursa'da bazı medya bize karşı geldiler, öyle bir şey yok dediler. Ben bunları anlatmak istedim. Sonuçlarını görüyorsunuz. Bazıları tribünleri bu kadar gererse neticesi bu olur. Her maçta tezahürat, her maçta istifa, her maçta küfür neticesi burada. Bunda sadece yönetim, futbolcular değil camia olarak suçluyuz" diye konuştu.

"İkinci liglerde VAR yok, gözlem yok, tekrar yok"

Süper Lig'de yaşanan olaylara da değinen Recep Günay, "Süper Lig'de VAR devreye giriyor. Burada bu kadar açık ortaya çıkmıyor. İkinci liglerde VAR yok, gözlem yok, tekrar yok. İstediği gibi kasaplık yapıyorlar. İnsanların burada futbol için zamanını, parasını her şeyi ortaya koyuyorlar. İki kişi gelip koskoca bir camianın kaderi ile oynayamaz. İlk defa olmadı. Sadece bizde değil, Türkiye genelinde var. Bu kadar isyan ediliyorsa, haksızlığa isyan ediyorlar. Kimse durup dururken ne yumruk atar, ne sahaya girer ne de böyle kargaşalık yapar" ifadelerini kullandı.

"Bir iki futbolcunun yaptığını da bütün camiaya yansıtmak da yanlıştır"

Dün Bursaspor yönetiminin Diyarbekir yönetimini ziyaretinin sorulması üzerine Başkan Günay şu cevabı verdi: "Biz başkanla bugün beraberdik. Dün gittiğimizde rahatsızlığından dolayı otelden ayrılmış, görüşemedik. Bizden önce Bursa'da bazı taraftarlar da ziyaret etti, biz de ettik. Kendileri yoktu ama görüştük ve bize 'Kusura bakmayın, dışarı çıkmak mecburiyetinde kaldık' dedi. Dün görüşemedik ama başkanla bugün burada görüştük" dedi. Günay sözlerine şöyle devam etti: "Bursa, Diyarbakır, Mardin bütün şehirler, Türkiye sınırlarındaki olan kulüplerin başkanları bizim misafirimizdir. Biz gittiğimizde bizi nasıl ağırlıyorlarsa biz de onları ağırlıyoruz. Yani içerideki bir iki futbolcunun yaptığını da bütün camiaya yansıtmak da yanlıştır. Hatta Diyarbekirspor'un Başkanı'na buradan teşekkür ederim. O hareketleri yapan 11 numaralı futbolcuyu soyunma odasında dövdüğünü gördük. Yaptığı yanlıştır diye. O olayları başlatan oyuncuya soyunma odasında gereken neyse yapmış. Dövmüş demeyelim de, cezasını vermişler. Yani öyle sözle filan değil. Bu olayı görenler var."

Sezon başından beri bazı şeylerin saklandığını iddia eden Günay, "Yediğimiz ikinci golü gördünüz. Bizim futbolcumuzun orada kendi takımına pas verir gibi verip, adete al dedi. Sezon başından beri bunlar saklanıyordu. Bunlar gözükmüyordu. Her şey yönetim kurulana mal ediliyordu. Buyurun Diyarbekirspor burada bir terbiyesizlik yapmadı. Bir iki tane futbolcu harici bunu camiaya yansıtmak doğru değildir. Saha içinde yanlış bir şeylerini görmedik. Ama mağlup olduysan bunu başkasında değil, futbolcular azıcıkta kendilerinde bulacaklar. Siz mücadele etmeyeceksiniz, ayakta duramayacaksınız, sonra 'Bu bizi tahrik etti' diyeceksiniz. Bu bir savunma değildir. Bursaspor'un böyle mi olması lazımdı. Kendileri bu durumdan memnunsa, Bursa'da seve seve gezsinler. Tüm Bursa ile oynadılar. Tüm futbolcuları söylemiyorum ama üç dört tane futbolcu tüm Bursaspor'un kaderi ile oynadı. Neticeleri yavaş yavaş çıkıyor. Bunun da arkası gelir" dedi.

Teknik heyetle ilgili bir tasarrufun olup olmayacağının sorulması üzerine Günay, "Sahanın içinde oynayan futbolcudur. Bursaspor'da bir mücadele gördünüz mü? Maça almak isteyen iki üç futbolcu hariç birilerini gördünüz mü? Yönetim mi, teknik kadro mu, taraftar mı çıkacak oynamaya? Taraftar görevini yaptı. Taraftarın hiçbir taşkınlığı olmadan 90 dakikaya kadar centilmence takımını destekledi. Destekledikleri kişiler karşılığını verdiler mi? Kavga mı, saldırmak mı doğru? Yanlış bir şey varsa orada hakem vardır. Ceza vermek futbolculara düşmez ki. Kendileri sahada yapamadıklarını, bu şekilde ortaya koydular. Yazık, ben kınıyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA