Bursaspor Başkanı Çelik'ten tezahürat tartışmalarına açıklama

BURSASPOR Kulübü Başkanı Enes Çelik, Somaspor deplasmanında oynanan karşılaşma sırasında Bursaspor taraftarının yaptığı bir tezahüratla ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalara yönelik sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında Bursaspor taraftarını hedef alan ırkçı, hakaret ve nefret içerikli paylaşımlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Somaspor deplasmanında oynanan karşılaşma sırasında Bursaspor taraftarının yaptığı bir tezahüratla ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalara yönelik sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Kısa süreli ve tekrarlanmayan bir tezahürat üzerinden bazı çevrelerce kasıtlı ve farklı anlamlar yüklenerek açıklamalar yapıldığını dile getiren Çelik, "Dün deplasmanda oynadığımız müsabaka esnasında kısa süreli olan ve tekrarlanmayan bir tezahürat hakkında, bugün belirli çevreler tarafından farklı ve gizli ajandaların ürünü olduğu ortada olan bazı açıklamalar yapıldığını üzülerek izlemekteyiz" dedi.

'HUKUKİ İŞLEMLERİ AN İTİBARIYLA BAŞLATMIŞ BULUNMAKTAYIZ'

Kulübü, şahsını ve Bursaspor taraftarını hedef alan ırkçı, hakaret ve nefret içerikli paylaşımlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını belirten Çelik, özellikle Vanspor cephesinden yapılan bazı açıklamalara tepki göstererek, "Vanspor sözde yöneticisi haddini bilmez şahıs başta olmak üzere; kulübümüzü, şahsımı ve taraftarımızı hedef alan ırkçı, hakaret ve nefret dolu paylaşımlar yapanlar hakkında gerekli tüm hukuki işlemleri an itibarıyla başlatmış bulunmaktayız. Kendi başarısızlıklarını kamufle etmek amacıyla hadlerini aşan, son derece çirkin bir üslupla kulübümüze saldırma cüretinde bulunan şahsın maksadının, camiası nezdinde kendi üzerinde oluşan baskıyı kaldırmak olduğunun da farkındayız. Kendisinin işine bakmasını, haddini bilmesini ve Bursaspor'un adını ağzına almaması gerektiğini şiddetle tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

'HER BİR FERDİNİN HUKUKUNA VE SAYGINLIĞINA RİAYET ETMEK ŞİARIMDIR'

Babası Faruk Çelik'in uzun yıllar bakanlık ve milletvekilliği görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Çelik, tüm görev süresi boyunca başta Kürt halkı olmak üzere tüm kesimlerle barışık bir hizmet anlayışı benimsediğini vurgulayarak, "Uzun yıllar bakanlık yapmış, Şanlıurfa'da milletvekilliği görevini yürütmüş babam Faruk Çelik, görev yaptığı süre boyunca başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halkı ile barışık, tüm kesimlerin sevgisini kazanan bir hizmet anlayışıyla hareket etmiştir. Böyle bir babanın evladı olarak milletimizin her bir ferdinin hukukuna ve saygınlığına riayet etmek şiarımdır. Bu hassasiyeti, başkanı olduğum Bursaspor Kulübü'nün her bir ferdinin de paylaştığına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Bursaspor taraftarının ırkçılık ve kadın düşmanlığı ile suçlanmasının haksızlık olduğunu ifade eden Çelik, tribün liderinin Diyarbakır doğumlu ve Kürt kökenli olduğunu, ayrıca tribünlerde her hafta binlerce kadın taraftarın yer aldığını hatırlattı.

Göreve geldikleri günden bu yana kötü tezahürata karşı net bir duruş sergilediklerini vurgulayan Çelik, bu anlayış sayesinde TFF nezdinde Fair-Play ödülleri aldıklarını belirtti. Çelik, bundan sonra da tribünlerde olumsuz tezahüratın tamamen sona ermesi için mücadele etmeye devam edeceklerini ve taraftarın da bu konuda aynı kararlılığı paylaştığını vurguladı.