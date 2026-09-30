Haberler

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, PFDK sevkinde Bursaspor'un 3. Lig'de olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor Başkanı Enes Çelik, PFDK sevkinde Bursaspor'un 3. Lig'de olduğunu söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kendisi ve 16 yöneticinin bahis soruşturmasında TFF tarafından PFDK'ya sevk edilmesi üzerine açıklama yaptı. Çelik, iddia edilen hesabın eski ve kısa döneme ait olduğunu, o tarihte Bursaspor 3. Lig'deyken lig maçlarının bile başlamadığını belirtti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kendisi ve 16 yöneticinin bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin açıkladığı listede isminin yer alması üzerine konuşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, şahsına ait olduğu iddia edilen hesabın eski ve kısa bir döneme ait olduğunu belirterek, "Bahsi geçen tarihlerde Bursaspor 3. Lig'deydi ve Bursaspor'un lig maçları dahi başlamamıştı" dedi.

Taraftarların müsterih olmasını isteyen Çelik, "Başkanlığım süresince Bursaspor Kulübü'nü ve büyük Bursaspor camiasını zan altında bırakacak, kulübümüzün itibarına zarar verecek veya camiamızın değerlerine gölge düşürecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 68 sitede yayınlandı.
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı

TFF'de ilk istifa: Görevini bıraktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuzlu Kahve'den fenomen diziye gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin

Tuzlu Kahve'deki bu detayı Kuzey Güney hayranları hemen yakaladı
Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı yükseldi! 3 yaşındaki Kerem, annesi ile kardeşinin yanına defnedilecek

3 yaşındaki Kerem, annesiyle kardeşinin yanına defnedilecek
Ecem Erkek burnu ile ilgili eleştiriye fena patladı: Senin gibi her şeye burnumu mu sokayım?

Ecem Erkek burnuyla ilgili yorumu pas geçmedi! Cevabı çok konuşulur
CHP'li Buca Belediyesine haciz! İcra memurları polisle birlikte binaya girdi

CHP'li belediyeye haciz! İcra memurları binaya böyle girdi
Şehri adeta yaktılar! Filistin Milli Takımı'na coşkulu karşılama

Şehri adeta yaktılar! Filistin Milli Takımı'na coşkulu karşılama
Melis Sezen Adli Tıp raporunu paylaştı: Test sonucum negatiftir

Ünlü oyuncu uyuşturucu test sonucunu kendisi paylaştı
Motovlogcu Dayı Cumhur Kahraman son yolculuğuna böyle uğurlandı

Ağlatan görüntü! Son yolculuğuna böyle uğurlandı