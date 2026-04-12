Bursaspor'un deplasman maçını 35 bin yeşil-beyazlı taraftar izledi

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki karşılaşmada Bursaspor, Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu. Yaklaşık 35 bin Bursaspor taraftarı maçı Eskişehir'de takip etti. Bursaspor'un şampiyonluk şansı haftaya taşındı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bursaspor ile Ankara Demirspor'un Eskişehir'de oynadığı müsabakayı yaklaşık 35 bin yeşil-beyazlı taraftar takip etti.

Ankara Demirspor ile Bursaspor takımlarının maçı, yeşil-beyazlı ekibin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı talep doğrultusunda Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren yaklaşık 35 bin Bursaspor taraftarları, takımını Eskişehir'de yalnız bırakmadı.

Müsabakanın ilk yarısında Bursaspor, 15. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi de bu skorla üstün kapattı.

İkinci yarıda rabinin skoru eşitlemesine izin vermeyen yeşil-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Lider Bursaspor bu sonuçla 23. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini 74 puanla korudu.

Şampiyonluk şansı haftaya kaldı

Bursaspor'un en yakın rakibi Aliağa Futbol'un da bu haftaki karşılaşmadan galip gelmesiyle aradaki 6 puanlık fark değişmedi.

Yeşil-beyazlı ekip, 32. hafta karşılaşmasında kendi evinde Somaspor'u ağırlayacak.

Bursaspor, bu maçtan 1 puanla ayrılması halinde rakibinin aldığı sonuca bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek ve 1. Lig'e yükselecek.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin
