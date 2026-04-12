Nesine 2. Lig: Ankara Demirspor: 0 Bursaspor: 1 (Maç sonucu)
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Bursaspor, Eskişehir'deki maçta Ankara Demirspor'u 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Golü Halil Akbunar kaydetti.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Mehmet Terece, Eren Özçelik, Halil Aslandağ
Ankara Demirspor: Ali Taha Demir, Eralp Aydın (Ahmet Nas dk. 83), Batuhan Süer, Kadir Subaşı, Mehmet Aslanboğa, Furkan Işıkdemir, Berk Yiğit Karadağ (Atakan Dama dk. 46), Furkan Emre Ünver, Tolunay Artuç, Leon Çalışkan (Hasan Ege Akdoğan dk. 79), Deniz Yaşar (Malik Yılmaz dk. 83)
Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Sefa Narin (Eyüp Akcan dk. 46), İlhan Depe (Hakkı Türker dk. 74), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Musa Çağıran dk. 84), Ertuğrul Furat (Salih Kavrazlı dk. 65), Emir Kaan Gültekin (Baran Başyiğit dk. 46)
Gol: Halil Akbunar (dk. 15) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Berk Yiğit Karadağ, Tolunay Artuç (Ankara Demirspor), İlhan Depe (Bursaspor) - ESKİŞEHİR