Bursaspor'a PFDK'dan ceza yağdı

Bursaspor'a PFDK'dan ceza yağdı
PFDK, Bursaspor'a Güzide Gebze Spor Kulübü ile oynanan maçta çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle toplam 298 bin lira ceza kesti. İhlaller arasında kötü tezahürat ve merdiven boşluklarını bırakmamak bulunuyor.

Bursaspor- Gebze maçının faturası kesildi; PFDK kararlarıyla yeşil-beyazlı kulübe toplamda yüz binlerce liralık ceza çıktı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 31 Mart 2026 tarihli toplantısında Bursaspor ile Güzide Gebze Spor Kulübü arasında oynanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasına ilişkin kararlarını açıkladı. Disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübe de çeşitli yaptırımlar uygulanırken, Bursaspor'a kesilen cezaların toplamı dikkat çekti.

Bursaspor'a üç ayrı ihlalden ceza

24 Mart 2026 tarihinde oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Bursaspor, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi kapsamında 32 bin lira para cezasına çarptırıldı. Aynı ihlalin sezon içinde ev sahibi olduğu maçlarda ikinci kez gerçekleşmesi cezanın gerekçesi oldu. Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ihlali ise kulübe çok daha ağır bir fatura çıkardı. Aynı sezon içinde 10. kez tekrarlanan bu ihlal nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 211 bin lira para cezası verildi. Ayrıca tribünlerde seyirci görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılması nedeniyle talimatlara aykırılık gerekçesiyle 55 bin lira daha ceza uygulandı. Bu kararlarla birlikte Bursaspor'un toplam cezası 298 bin liraya ulaştı.

Gebze temsilcisine de yaptırım

Aynı müsabakada Güzide Gebze Spor Kulübü de çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle ceza aldı. Misafir takım taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kulübe ihtar cezası verildi. Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ihlalinin sezon içinde dördüncü kez gerçekleşmesi nedeniyle 124 bin lira cezası uygulanırken, tribünlere görüş engelleyici pankart asılması sebebiyle 55 bin lira daha ceza kesildi. Ayrıca taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri kapsamında 55 bin lira para cezası verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
