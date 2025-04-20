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Bursaspor, 45 Bin Taraftar Önünde Şampiyonluk Kupasını Aldı

Bursaspor, 45 Bin Taraftar Önünde Şampiyonluk Kupasını Aldı
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Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Bursaspor, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile oynadığı maçın ardından 45 bin taraftar eşliğinde şampiyonluk kupasını aldı. Maç sonunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından takıma kupa teslim edildi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Bursaspor, 45 bin yeşil-beyazlı taraftarın izlediği Bornova 1877 Sportif Yatırımlar maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Geçen hafta ligde liderliğini garantileyerek şampiyon olan Bursaspor, 29. hafta karşılaşmasında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşılaştı.

Satışa çıktıktan sonra kısa sürede biletlerin tamamın satıldığı "kapalı gişe" maçı, 45 bin 170 yeşil-beyazlı taraftar izledi.

Bursaspor, ilk devresini 1-0 önde bitirdiği karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Şampiyonluk kupasını törenle aldı

Bursaspor'a şampiyonluk kupası törenle verildi.

Yeşil-beyazlı takıma kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu teslim etti.

Binlerce taraftar coşkuyla kupanın sevincini yaşadı.

Bursasporlu taraftarlardan "Geliyoruz" koreografisi

Bursaspor taraftarları bu maça özel olarak koreografi hazırladı.

"Geliyoruz" yazılı dev pankart açan yeşil-beyazlı taraftarlar, "Red-Kit" ve "Daltonlar" çizgi film karakterlerini de kartonlarla resmederek renkli figürler oluşturdu.

Bu arada karşılaşmayı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, bazı Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile kent protokolü de tribünden izledi.

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Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
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