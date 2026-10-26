Bursaspor 4-2'lik galibiyetle 28 puana ulaşıp Trendyol 1. Lig'de liderliğe yükseldi

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Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın kapanış maçında Mardin 1969, sahasında Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti.

1. Lig'de liderlik 12. haftanın ardından el değiştirdi. Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 4-2 yenerek üst üste 3. galibiyetini alan Bursaspor, puanını 28 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.

7. haftadan bu yana zirvede yer alan Metro Holding Kayserispor, konuk olduğu Orfa Yapı Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 27'ye yükselten Kayserispor, ikinci basamağa geriledi.

Ligde bu hafta yapılan maçların 4'ünü ev sahibi takımlar, 5'ini konuk ekipler kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Toplam 38 kez filelerin havalandırıldığı 1. Lig'de bu sezonun en gollü haftası yaşandı.

Sonuçlar

Boluspor-Artı Değer Vanspor FK: 0-3

Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2

Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor: 4-0

Muğlaspor-İstanbulspor: 5-0

SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: 0-2

Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor: 2-2

Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor: 3-2

Antalyaspor-Bodrum FK: 1-2

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: 2-4

Mardin 1969-Manisa FK: 2-1

Puan durumu

TAKIM O G B M A Y AV P 1.BURSASPOR 12 9 1 2 26 11 15 28 2.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 12 8 3 1 26 9 17 27 3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 12 8 2 2 17 9 8 26 4.BATMAN PETROLSPOR 12 7 2 3 25 21 4 23 5.MARDİN 1969 12 6 3 3 16 11 5 21 6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 12 5 5 2 23 15 8 20 7.MUĞLASPOR 12 4 6 2 18 14 4 18 8.ANTALYASPOR 12 6 0 6 18 19 -1 18 9.BODRUM FK 12 4 5 3 15 11 4 17 10.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK 12 4 4 4 16 15 1 16 11.SMS GRUP SARIYER 12 4 4 4 14 17 -3 16 12.BANDIRMASPOR 12 3 5 4 17 10 7 14 13.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 11 3 4 4 13 10 3 13 14.EKENLER BETON SİVASSPOR 12 2 7 3 15 18 -3 13 15.TURKA ESENLER EROKSPOR 12 2 6 4 12 16 -4 12 16.ORFA YAPI PENDİKSPOR 12 2 5 5 14 23 -9 11 17.MANİSA FK 12 2 4 6 19 22 -3 10 18.ARTI DEĞER VANSPOR FK 12 3 3 6 13 22 -9 10 19.İSTANBULSPOR 12 1 2 9 9 31 -22 5 20.BOLUSPOR 11 0 1 10 3 25 -22 1

Kaynak: AA

NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi.