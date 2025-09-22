Bursa Yıldırımspor, Edirnespor'u 3-1 Mağlup Etti

Nesine 3. Lig 3. hafta maçında Bursa Yıldırımspor, sahasında Edirnespor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı oldukça tempolu geçti. Bursa ekibi, Erdal Kaya ve Muhammed Emin Bektaş ile net fırsatlar yakalasa da golü bulan taraf 31. dakikada Yakup Ramazan Zorlu ile konuk Edirnespor oldu. Bu gole 36. dakikada savunma arkasına sarkan Muhammed Emin Bektaş'ın golüyle yanıt veren Bursa Yıldırımspor, devreye 1-1'lik eşitlikle girdi.

İkinci yarıda oyunu rakip yarı sahaya yıkan Yıldırımspor, 65. dakikada Muhammed Emin ile gole çok yaklaşsa da kaleci Akın İsmail Köroğlu gole izin vermedi. Aradığı golü 76. dakikada bulan ev sahibi ekipte köşe vuruşu sonrası karambolde topa dokunan Güneş Güventürk, takımını öne geçirdi: 2-1.

Uzatmalarda hızlı çıkan Bursa temsilcisi, 90+4'te Erkan Şentürk'ün golüyle farkı ikiye çıkardı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Bursa Yıldırımspor, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. - BURSA