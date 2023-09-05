Bursa Uludağ Basketbol, Erciyes Cup'ta İzmit Belediye Spor'u mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri Erciyes Cup'ın ikinci günü, oynanan tek maçla tamamlandı.

Geleneksel olarak düzenlenen ve bu sezon 17'ncisi yapılan Erciyes Cup, 3 takımın katılımıyla yapılıyor. Turnuvanın ikinci gününde İzmit Belediye Spor ile Bursa Uludağ Basketbol arasında oynandı. Bursa Uludağ Basketbol, karşılaşmayı 96 - 95'lik skorla kazandı.