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Bursa'daki Baja Arca'da 18 araç ve 36 sporcu 7 kategoride mücadele etti

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Bursa'daki Baja Arca'da 18 araç ve 36 sporcu 7 kategoride mücadele etti
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TOSFED tarafından Bursa'da düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayağı Baja Arca, 25-27 Eylül'de sona erdi. 18 araç ve 36 sporcunun 7 kategoride mücadele ettiği organizasyonda dereceye girenlere kupaları Vali Yardımcısı Mustafa Güney ile sponsor yöneticileri verdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bursa'da düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayağı Baja Arca sona erdi.

25-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Baja Arca'da 18 araç ve 36 sporcu, 7 kategoride mücadele etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Otomobil Sporları Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve hediyeleri, Vali Yardımcısı Mustafa Güney ile sponsor firmaların yöneticileri tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular

"Sınıf 2" kategorisinde Ali Kutay ve Ebru Demirbay birinci, İdil Tüfekçioğlu ve Ahmet Tınkır ikinci, Rahmi Eken ve Doruk Düzenli ise üçüncü oldu.

"Sınıf 3" kategorisinde Mehmet Yılmaz ve Ahmet Karakoyunlu ilk sırayı alırken, Tarık Gökbay ve Göksel Günaydın ikinci, Fatih Akbay ve Halit Çakır ise üçüncü sırada yer aldı.

"Kadın Pilot" kategorisinde İdil Tüfekçioğlu birinciliği, İlayda Hancı ise ikinciliği elde etti. "Kadın Co-Pilot" kategorisinde de Ebru Demirbay birinci oldu.

"Takımlar" kategorisinde "Ge Ralley Raid Team" birinciliği, "Mega Metal Racingteam" ikinciliği elde etti.

"Otomobil" kategorisinde Mehmet Yılmaz ve Ahmet Karakoyunlu birinci, Ali Kutay ve Ebru Demirbay ikinci, İdil Tüfekçioğlu ve Ahmet Tınkır ise üçüncü oldu.

"SSV" kategorisinde ise Özgür Şenyurt ve Sertaç Tatar birinci olurken, Yağız Birinci ve Uğur Tepe ikinci, Adem Kalyon ve Orhan Batuhan Özkök ise üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: AA
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