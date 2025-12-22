Burak Yılmaz: 'Bugünkü mağlubiyeti tamamen kendi üzerime almam lazım'

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta içinde görevden ayrılıp yeniden göreve gelmesinin takımı olumsuz etkilediğini belirterek, "Bugünkü mağlubiyeti tamamen kendi üzerime almam lazım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Fk, deplasmanda Başakşehir 5-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Aslında bugün geldiğimizde çok iştahlı ve çok istekliydik. Maçtan önce hem antrenmanlarda olsun hem de konuşmalarımızda. Bugün çok basit bireysel hatalarla yediğimiz goller var. Attığımız gol harika olsa da çalıştığımız yerlerden gol yemenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugünün en üzücü tarafı, oyun disiplininden kopmak. Bu futbolda var. 5'te de var, 4'te de var, 6'da da var. Ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamamız lazım. Bu beni çok üzdü. Oyuncularım 0 puandan 23 puana geldiler. Hem mental, hem fiziksel, hem de duygu olarak yoruldukları bir dönem oldu. O yüzden şimdi bir tatile ihtiyaçları var. Bugünkü mağlubiyeti tamamen kendi üzerime almam lazım. Çünkü hafta içi yaşanan bu duygusal durumun, bence oyuncularımızı ne kadar etkilememiş görünse de etkilediğini düşünüyorum. O yüzden herkes için böyle bir şeyden dolayı özür dilerim" değerlendirmesinde bulundu.

"Yarından itibaren tekrardan her şeye konsantre olacağız"

Ligin ikinci yarısında daha istekli ve arzulu, yeniden seri yakalayan bir takım olmak istediklerini belirten Yılmaz, "Ben bunu başarabileceğimize eminim. Benim üzüntüm sadece bugün için, bu an için. Yarından itibaren tekrardan her şeye konsantre olacağız. Şimdi devre arası geliyor. Transfer dönemimiz var. Minimum 3 tane oyuncu almak istiyoruz. Kullanmadığımız oyuncularla konuşup vedalaşmak istiyoruz. Bu konuda kulübümüzü de düşünmem lazım. Maddi boyutunu düşünmem lazım. Çünkü bütçeler bizde kısıtlı" ifadelerini kullandı.

"3 tane ilk 11'e net oyuncu istiyorum"

Ara transfer döneminde nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Mevkiler belli. 1 tane kanat forvet, 1 tane sol bek-sol stoper oynayan, 1 tane de 6-8 oynayacak bir futbolcu almak istiyorum. 3 tane ilk 11'e net oyuncu istiyorum. Ekstradan genç oyuncu olursa onun için bir şey söyleyemem. Olmazsa olmazımız, 3 tane rotasyonda olacak oyuncu değil, direkt 11 oynayacak oyuncular istiyorum" şeklinde konuştu.

"Küfür etti diyorsa hakeme inanmak zorundayız"

Mücadelenin 76. dakikasında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues ile konuşup konuşmadığı sorulan Yılmaz, "Küfür etmiş. Hakem küfür ettiğini söyledi. Kendisi küfür etmediğini söyledi. Hakemin ne kadar İspanyolca bildiğini bilmiyorum. Küfür etti diyorsa hakeme inanmak zorundayız. Oyuncumun da böyle biri olmadığını biliyorum. Yaşanmış ya da hakemle alakalı konuşacak bir şey yok. Kevin o kırmızı kartı görüyorsa, hatalı olan odur. Camara da Galatasaray maçında yok. Kevin Rodrigues de olmayacak. Aslında bizi üzenlerden bir tanesi de bu. Yoksa kaybedilmiş bir maçtan sonra bugün sonuna kadar o üzüntüyü yaşayıp, yarından sonra ayağa kalkacağız" diye konuştu. - İSTANBUL