Burak Yılmaz: Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz

Burak Yılmaz: Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz
Güncelleme:
7 maçtır kaybetmeyen Gaziantep FK'de Teknik Direktör Burak Yılmaz, Antalyaspor maçı sonrası konuştu. Fenerbahçe ile oynanacak maç hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Fenerbahçe büyük bir kulüp. Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz. Burada yoğun bir taraftar istiyoruz. Tabi ki mağlubiyetler de olacaktır ama nasıl mağlup olduğumuz önemli. Fenerbahçe maçında tabi ki kazanmak için oynayacağız.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen Kırmızı-siyahlılarda gözler Fenerbahçe maçına çevrildi.

''6-7 GİBİ TARİHİ FARK OLABİLİRDİ''

İlk yarıda iyi oynadıklarını aktaran genç teknik adam, "Oyun 3-0 iken 6-7 gibi tarihi fark olabilirdi. Ancak sonlara doğru yediğimiz iki gol moralimizi bozdu ama kesinlikle galibiyetin önüne geçmedi. Sadece bir oyuncunun bireysel yeteneğiyle 3-2 oldu. Ben de bu maçta kendi adıma dersler çıkardım. Maç 3-0 iken oyuncularımın kesinlikle başarısıdır ama 3-2'ye geliyorsa küçük de olsa bir öz eleştiri yapmam lazım." diye konuştu.

Taraftarlarının kendilerini çok iyi desteklediğini anlatan Yılmaz, "Gaziantep bizi böyle desteklediği sürece, biz bu güvenle bu inançla bu destekle bu mücadeleye devam edeceğiz. Bugün 3 puanın mimarlarından biri olarak taraftarı görüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bunun üzerine koyarak devam edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

''ALKIŞLANMAYI HAK EDİYORLAR''

Oyuncularının hepsinin çok değerli olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bİlk geldiğimde yaptığım şey oyun tarzımızı değiştirmek oldu. Tamamen geçiş oynayan bir takımdan kaliteli ayaklarımız olduğu için set oyununa dönen bir takım haline geldik. Çok klas ayaklar olduğu için bu strateji değişikliğiyle oyuncuların performansı arttı. Çünkü oyuncular bu oyuna yatkın. Oyuncularım isim isim alkışlanmayı hak ediyorlar. Oyunculara göre oynamaya başladık, onlar da kendilerini belli etmeye başladılar."

''FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ''

Fenerbahçe'nin önemli bir camia olduğunu belirten Burak Yılmaz, sarı-lacivertli ekip karşısında kazanmak istediklerini aktararak, "Fenerbahçe büyük bir kulüp. Formasını koysa şampiyonluğa adaydır. Bizim ayaklarımız yere basıyor. Maç maç bakarak havaya girmiyoruz. Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz. Burada yoğun bir taraftar istiyoruz. Tabi ki mağlubiyetler de olacaktır ama nasıl mağlup olduğumuz önemli. Fenerbahçe maçında tabi ki kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Tom Jerry:

Bu hakemler varken zor kazanirsin...... Penalti, kirmizi sonra atarsin hissiyatimsi ofsayttttla sana puan verirlermi hic.. puan almanin tek bir yolu var, gs puan kaybederse belki alirsin fb macini...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
