Burak Yılmaz'dan sonra şimdi de Cedi Osman! Sosyal medyada herkes aynı cümleyi paylaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya uzatmalarda 87-86 mağlup olduğu maça Cedi Osman damga vurdu. Maçın normal süresinin son saniyelerinde 2 serbest atış kaçıran Cedi'ye sosyal medyada tepki yağdı. Milli basketbolcunun bu anı, Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Portekiz'e karşı 85. dakikada penaltı kaçıran Burak Yılmaz'ı hatırlattı. Sporseverler iki olayı karşılaştırarak, "Hayallerimizi çaldınız" ifadelerini kullandıkları paylaşımlarda bulundu.

A Milli Basketbol Takımı ile Fransa , 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa uzatma çeyreğinde 1 sayı farkla kazandı. Karşılaşmaya ise Cedi Osman'ın kaçırdığı serbest atışlar damga vurdu.

CEDİ OSMAN'A TEPKİ YAĞDI

Ay-Yıldızlılar mücadelenin ikinci yarısı 14 sayılık farktan geri dönerken, maçın son saniyelerinde Cedi Osman'ın kaçırdığı 2 serbest atış ve top kaybı sonrası karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların son 5 saniyesinde ise Furkan Korkmaz topu elinden kaçırdı ve Türkiye, 1 sayı farkla Fransa'ya mağlup oldu. Karşılaşma sonrası ise Cedi Osman'a sosyal medyada tepki yağdı.

AKILLARA BURAK YILMAZ GELDİ

Cedi Osman'ın serbest atışları kaçırması sporseverlerin aklına Burak Yılmaz'ı getirdi. Dünya Kupası play-off yarı final maçında Portekiz'e karşı 85. dakikada penaltı kaçıran milli futbolcu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na gitme umutlarına son vermişti.