Üye Girişi
Haberler

Burak Yılmaz: 'Beşiktaş maçı çok değerli, kazanmak istiyoruz!'

Burak Yılmaz: 'Beşiktaş maçı çok değerli, kazanmak istiyoruz!'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş ile oynanacak maçı değerlendirerek, kazanmak istediklerini ve rakiplerine saygı duyduklarını belirtti. Ayrıca, takımın son durumunu ve oyuncularını değerlendirdi.

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Rakip Beşiktaş'a saygımız sonsuz. Yarın kazanıp inşallah bir an önce tırmanmak istiyoruz. Oynadığımızın oyunun karşılığını almak istiyoruz" dedi.

Kayseri spor yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da takip ettiği antrenmanda sarı kırmızılı futbolcular kondisyon çalışması yaptı.

İdmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayseri spor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Yarın Beşiktaş maçı, çok değerli. Beşiktaş önemli bir takım. Çok iyi transferler yaptılar. Ajax maçı onlar için yol kazasıdır. Ama, biz yarın kesinlikle kazanmak istiyoruz. Rakip Beşiktaş'a saygımız sonsuz. Yarın kazanıp inşallah bir an önce tırmanmak istiyoruz. Oynadığımızın oyunun karşılığını almak istiyoruz. A Milli Takım hocası sevgili Montella da bugün bizlerle. Hem antrenmanımızı takip ediyor hem de yarın maçımızı takip edecek. Çünkü formda ve iyi oyuncularımız var. Onları da takip etmeye geldi" açıklamasında bulundu.

"SERHAT AKIN KONUSUNDA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Genç teknik direktör Burak Yılmaz açıklamasının devamında, "Hafta içi yaşanan çok üzücü bir Serhat Akın olayı var. Kendisiyle de konuştum. Bu konuda çok üzgünüm. Çok kırgınım. Çünkü artık futbol spor olmaktan çıktı. Futbolda eleştiri olur. Sizler de bizleri eleştiriyorsunuz. Bizler yıllarca hem oyunculuğumuzda hem antrenörlüğümüzde eleştirildik. O yüzden çok kırgınım. Çok üzüntülüyüm. İnşallah böyle bir şeyler bir daha yaşanmaz. İnşallah böyle şeyler yaşanmaz ama sadece sosyal medyada paylaşımlar yapabiliyoruz. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

"YARIN BU BİR BAŞLANGIÇ OLSUN"

Kaleci Bilal Bayazit'ın sakatlığının sorulması üzerine Burak Yılmaz, " Bilal ilk kez dün bizimle çalıştı. Ben yarın kalede olabileceğini düşünüyorum ama yine de tam olarak akşam belli olacak. Onurcan Piri Trabzonspor maçında harika oynadı. Göztepe maçında şansızdı. Onur'a da Bilal'e de güvenimiz sonsuz. Bir an önce hak ettiğimizi almak istiyoruz. İnşallah yarın bu bir başlangıç olsun" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Burak Yılmaz Kayserispor Politika Beşiktaş Futbol Spor

İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurdu

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu

 Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

Amcalardan biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, 'Sakın ellemeyin' diyerek uyardı

Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, "Sakın ellemeyin" diyerek uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu? 1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! 'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! 30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak? 30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });