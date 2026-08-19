Sivasspor'da mali disiplin öncelikli

Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban, yeni sezon planlamasında mali dengelerin korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, "Kulübü bir daha böyle bir duruma düşürmek istemiyoruz" dedi.

4 Eylül Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban, yeni sezon öncesi kulübün mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçmiş dönem borçlarının önemli bir bölümünün kapatıldığını belirten Özçoban, transfer çalışmalarında da bütçeye uygun hareket ettiklerini ifade etti. Göğüs, sırt ve isim sponsorluklarından yaklaşık 100 milyon liralık gelir elde edildiğini aktaran Özçoban, bu kaynakla geçmişten gelen borçların büyük bölümünün kapatıldığını kaydetti. Transfer döneminde de belirli harcamalar yapıldığını belirten Özçoban, kalan transferlerin tamamlanmasının ardından transfer dönemini kapatacaklarını söyledi.

"Sivasspor gibi bir camianın 350 tane kombine satıyor olması çok üzücü bir durum"

Ödemelerin büyük bir kısmının kapatıldığını ifade eden Başkan Özçoban, "Bundan önce geriye dönük ödemeleri yapmamız gerekiyordu. Sağ olsun yönetici arkadaşlarımızın çabasıyla, bizlerle birlikte eskiden gelen borçların büyük bir kısmını kapattık. Göğüs, sırt ve isim sponsorluklarından toplamda 100 milyon lira civarında bir gelir elde ettik. Sürece yayılan ödemelerle birlikte sponsorlarımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum. Oyuncu transferlerinde de bir takım harcamalarımız oldu. Bundan sonra diğer transferlerimizi de tamamlayıp transfer dönemini bitireceğiz. Geçen dönemde de bahsetmiştik, futbolcu arkadaşlarımıza gösterdikleri karakterden dolayı teşekkür ediyoruz. Onlar da bu süreçte hiçbir sıkıntı oluşturmadı. Kombine konusunda biz de hayal kırıklığı yaşadık. Bugün Sivasspor gibi bir camianın 350 tane kombine satıyor olması çok üzücü bir durum. İnşallah bu sayı artar" diye konuştu.

"Hayal üretmiyoruz. Bir günde 15 tane transfer açıklamıyoruz"

Altyapıya da önem verdiklerini belirten Başkan Özçoban, "Biz Sivaslıyız, her zaman en yukarıyı oynarız. Her zaman hedef şampiyonluktur. Ama geçen sezon yaşadığımız şeyleri bir daha yaşamamak için mali yapıyı dengeli bir şekilde yürütmemiz lazım. Bunu özellikle vurguluyorum. Biz yönetim olarak haddimizi bilerek çalışıyoruz. Hayal üretmiyoruz. Bir günde 15 tane transfer açıklamıyoruz. Bütçemize göre hareket ediyoruz. İyi transferler yaptık, bunu zaman içerisinde göreceksiniz. Gönül daha iyilerini yapmak ister ama mali yapımızı koruyarak ilerleyeceğiz. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Tabii ki yukarıyı oynayacağız, hedefimiz şampiyonluk ve play-off. Ancak kulübü bir daha geçen mayıs ayında yaşadığımız duruma düşürmek istemiyoruz. Ana hedefimiz borcu tamamen dengeli hale getirip kulübü daha kolay yönetilebilir bir konuma getirmek. Kulübü kimseye muhtaç olmayacak bir hale getirmek istiyoruz. Bu basitlik değildir, bu kulübün geleceğini kurtarmaktır. Altyapımız da gayet sistemli. Hocalarımız ve futbolcularımızın iyi olduğunu, altyapı oyuncularımıza sürekli kiralama talepleri gelmesinden de görebiliyoruz. Bunları teknik ekibimizle birlikte değerlendiriyoruz. Uygun olan futbolcuları gönderiyoruz, gelişimlerini sağlıyorlar ve geri geliyorlar. Takım mantığını daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Sivasspor'un altyapısı bildiğiniz üzere gayet iyi bir durumda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı