- Burak Kızılhan : " Fenerbahçe'ye operasyon çektiler"

GAZİANTEP - Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Gaziantep FK maçının ardından, "Bu akşam Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon çekilmiştir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren Burak Kızılhan, taraflara da teşekkür ederek sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

"Taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz"

Burak Kızılhan, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Yine 99 dakika boyunca takımımızın yanında yer aldılar ve maçı kazanmamızda büyük etken oldular. Zaten hem Türkiye'de hem Avrupa'daki maçlarda da hep yanımızdalar. Buradan sizlerin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Tüm maçları kazanmak için her şeyi yapacağız"

Maçla ilgili konuşan Kızılhan, "Maça iyi başlayamadık maalesef. ve ondan sonra 3 golü bulduk ve maçı kazanmayı başardık. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için her şeyi yapacağız. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Önümüzdeki haftada zaten bir derbi maçımız var. Maç çok önemli. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu akşam Fenerbahçe'mize büyük bir operasyon çekilmiştir"

Hakem yönetimine tepki gösteren ve MHK Başkanı'nı eleştiren Burak Kızılhan, "Bu akşama gelecek olursak, bu akşam Fenerbahçe'mize büyük bir operasyon çekilmiştir. Biz zaten MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun niyeti hakkında şüphelerimiz vardı. Kendi aramızda bunu konuşuyorduk. Ama artık bu akşam orta hakem yani maçın hakeminin yönetimi bu konuyu açığa çıkarmıştır. Ne kadar haklı olduğumuzu tüm spor kamuoyunda göz önüne sermiştir. Neden bunları söylüyorum? Verilmeyen penaltılar. Öncelikle ilk penaltıya gelelim. Bu ilk penaltı yediğimiz golden hemen önce cereyan eden bir penaltı. Çok net ayağına basıyor ama herhangi bir idare yok. İkinci penaltı zaten olacak gibi değil. Tek eliyle değil. Resmen iki eliyle ceza sahasında son adam Dzeko'yu düşürüyorlar, itiyorlar. Hakemden yine herhangi bir reaksiyon yok. Artı olarak kırmızı kart da olması gerekiyor. Artık üçüncü penaltıda da dayanamadılar. ve penaltıyı vermek zorunda kaldılar. Zaten bu penaltı da verilmeseydi ne olurdu gerçekten bilmiyorum. Sarı kartlar, rakip takımın lehine verilen tüm kararlar, hep beraber bu akşam gördük. Pozisyonu var, sarı kart. Cezalı duruma düştü. İrfan Can'a maçın sonlarında onunla yapılan bir dirsek. İrfan Can kendini tutmasa, müdahale etse, karşılık verse sarı kart görecek. Yine önümüzdeki hafta maçta olmayacak. Yani daha fazla söyleyecek bir şey yok. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu akşam Fenerbahçe'mize büyük bir operasyon çekilmiştir" şeklinde konuştu.

"Yabancı hakem tabii ki istiyoruz ama gerçekleşeceğini düşünmüyorum"

Haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi ve yabancı hakem sorusuna da cevap veren Burak Kızılhan, "Yani bundan önce de yabancı hakem konusundaki kararımızı, konuşmalarımızı, fikirlerimizi asbaşkanımız Acun Ilıcalı defalarca sizlerin önünde, kameraların önünde gerçekleştirdi. Tabii ki isteriz ama çok gerçekleşeceğini sanmıyorum" açıklamasında bulundu.