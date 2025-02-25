Burak İsmail Şengür Judo Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü Oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencisi Burak İsmail Şengür, 702 sporcunun katıldığı Adnan Özmen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 3.sü oldu.

2023 yılında vefat eden eski milli judocu ve milli takım antrenörü Adnan Özmen'in adının verildiği, 52 ilden 385 erkek ile 317 kadın olmak üzere toplam 702 sporcunun katıldığı organizasyonun Erkekler 73 Kg. Kategorisi'nde, BEUN BESYO öğrencisi Burak İsmail Şengür, Türkiye 3.sü olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini gururlandırdı.

22-23 Şubat 2025 tarihlerinde Türkiye Judo Federasyonu Ankara Tesislerinde gerçekleştirilen şampiyonada, BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencisi Burak İsmail Şengür'ün elde ettiği bu büyük başarı, BEUN'un spor alanındaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Burak İsmail Şengür'ün bu başarısından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Öğrencimizin Türkiye üçüncüsü olması, üniversitemiz ve şehrimiz için önemli bir başarıdır. Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazanan öğrencimizin bu başarısı Üniversitemizin spor alanındaki başarılarının gücünü ve kalitesini bir kez daha ortaya koymuştur. Bizler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda Üniversitemizi ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen sportif faaliyetlerde temsil ederek en iyi derecelere sahip olmaları için her zaman destekliyoruz. Bu düşüncelerle Adnan Özmen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Erkekler 73. Kg Kategorisi'nde Türkiye üçüncüsü olan öğrencimiz Burak İsmail Şengür'ü kutluyor, öğrencimizin elde ettiği bu başarıda verdikleri değerli katkılardan dolayı akademisyenlerimiz ile antrenörlerimize de teşekkür ederek başarılarının devamını diliyorum." açıklamasında bulundu. - ZONGULDAK