Milli kayakçı Bünyamin Çelik olimpiyat hayaliyle yoğun çalışıyor

Milli kayakçı Bünyamin Çelik olimpiyat hayaliyle yoğun çalışıyor
Güncelleme:
23 yaşındaki milli kayakçı Bünyamin Çelik, 7 yaşında başladığı kayak sporunda uluslararası kazanımlar elde etti. Şimdi Türkiye'yi temsil ederek katılmayı hedeflediği Kış Olimpiyatları için yoğun bir şekilde antrenman yapıyor.

Ailesinin desteğiyle 7 yaşında başladığı kayak sporuyla hem küçükler hem de büyükler kategorisinde alp disiplini branşında ulusal ve uluslararası birçok yarışa katılan milli kayakçı Bünyamin Çelik, seçmelerden başarılı olup ilk kez katılacağı olimpiyatlara gitmenin hayalini yaşıyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde antrenman yapan 23 yaşındaki milli sporcu, küçük yaşta başladığı bu sporda katıldığı birçok ulusal müsabakada dereceler elde ederek gelecek vaat eden sporcular arasına girmeyi başardı.

Çelik, 13 yaşında alp disiplini branşında milli takıma seçilerek uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmeye başlarken, ardından büyüklerde Avrupa Gençlik Olimpik Festivali ve dünya şampiyonalarına katıldı.

Balkan şampiyonalarına da katılarak birincilikler kazanan Çelik, Erzurum'da TOHM sporcusu olarak İtalya'da düzenlenecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmek için yoğun tempoyla çalışıyor.

Milli takımda yer alan diğer erkek sporcularla olimpiyatlara gitmek için yarış halinde olan Çelik, Türkiye Kayak Federasyonunun düzenleyeceği 4 aşamalı yarışta en iyi puanı alarak hayali olan olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

Milli sporcu Bünyamin Çelik, AA muhabirine, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7 yaşında ailesinin götürmesiyle tanıştığı kayakla ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

Çelik, büyükler kategorisinde olimpik takımda yarıştığını ifade ederek, "7 yıldır da olimpik takımdayım ve olimpiyatlara hazırlanıyorum. 3 kere Dünya Gençler Şampiyonası'nda, bir kere EYOF'ta temsil ettim. Balkanlar'da da 3 birinciliğim var. Çok büyük bir yarış olmamasına rağmen birçok ülkenin sporcusunun arasından 3 kere birinci oldum. Şu an amacım olimpiyatlara gidip bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.

"Pistten sonra kardeşiz. İyi olan, hak eden kazanıp gitsin"

Küçük yaşlardan beri olimpiyat hedefinin olduğunu dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Olimpiyat hayalimi gerçekleştirmek için ailem ve hocalarım çok destek oldu. Şu an olimpiyat yolunda ilerliyoruz. Ailem bu konuda desteğini hiç esirgemedi, kötü kaysam bile hep arkamda durdu. Onların arkamda olması beni güvende hissettiriyor. Olimpiyatlara yaklaşık 1,5 ay kaldı. Türkiye'den bir erkek, bir kız kotamız var. 4 gün boyunca yarış yapılacak bu 5 kişiyle sınırlı, bunlardan birisi benim. 4 yarışta en iyi sonucu elde eden olimpiyatlara gidecek. Hepsi çocukluktan beri rakiplerim ve kardeşlerim. Çok iyi anlaşıyoruz ama pistte rekabet var, rakibiz. Pistten sonra kardeşiz. İyi olan, hak eden kazanıp gitsin. Açıkçası kimin gittiği çok önemli değil, asıl amaç orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek birinin gitmesi."

Çelik, olimpiyatlara gitme ihtimalinin bile kendisini heyecanlandırdığını anlatarak, "Olimpiyatlar 4 yılda bir yapılıyor, olması bile ayrı heyecan, ayrı bir istek uyandırıyor. Dünyanın en iyileri, yani enlerin olduğu bir yer olacak. Bu organizasyona gidip ülkemizi temsil etmek ailem ve çevrem için de ayrı bir gurur olur. Orada çok büyük sporcularla antrenman yapmak, yarışmak benim için hem çok büyük bir artı hem de ayrı bir heyecan. Tabii ki gitmek, o atmosfere katılmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
