Bunu da gördük! Uyuşturucu operasyonunda aranan hakem sahada kelepçelendi

Brezilya'da oynanan futbol karşılaşmasında inanılmaz bir olay yaşandı. Amatör ligde oynanan bir maçta görev yapan 38 yaşındaki hakem Ederson Carlos da Silva, sahada maçı yönettiği esnada polis tarafından tutuklandı.

SAHADA KELEPÇELEDİLER

Guarujá kentinde oynanan karşılaşmada görev alan da Silva, bir oyuncuya sarı kart göstermek üzereyken arkasından gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kurşun geçirmez yelekli sivil polisler, maç devam ederken sahaya girerek hakemi gözaltına aldı. Şaşkın oyuncular ve taraftarlar yaşananları anlamakta güçlük çekti.

Sao Paulo Sivil Polisi'nin Guarujá'daki şefi Glaucus Silva, G1 adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, da Silva'nın sosyal medyada oldukça aktif olduğunu ve bu nedenle takibe alındığını belirtti. "Kendisinin sosyal yaşamı çok hareketliydi, bu yüzden zaten radarımızdaydı" dedi.

450 KİLO KOKAİN YAKALANDI

Kasım 2024'te Sao Paulo'da 450 kilo kokain taşıyan bir kamyonun durdurulmasıyla başlayan soruşturma, uyuşturucu şebekesinin peşine düşülmesine neden oldu. Aracın sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındıktan sonra, örgütün lojistik sorumlusunun da Silva olduğu tespit edildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürü Eduardo Lima, da Silva'nın kiralanan evleri depo olarak kullandığını ve dağıtımı bu şekilde organize ettiğini belirtti. Lima, "Kayıtlarında sadece bir şirkette ustabaşı olarak çalıştığı bilgisi vardı. Hakemlik yaptığına dair herhangi bir bilgiye ulaşamamıştık" dedi. Yetkililer, operasyonda da Silva dışında 6 kişinin daha arandığını duyurdu. Gözaltına alınan hakemin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.