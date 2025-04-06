Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var

Fenerbahçeli futbolcu Fred, Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisi sonrası PFDK'dan 4 maçın altında ceza alması nedeniyle (3 maç) cezalarını kupada çekecek ve bu akşam ligde oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Bu müsabaka, Brezilyalı yıldız için farklı bir anlam da taşıyor.

GOL ATARSA KARİYERİNDE BİR İLK OLACAK

Sarı-lacivertli formayla Trabzonspor'a karşı 3 golü bulunan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, bordo-mavili takıma 1 gol daha atması halinde kariyerinde ilk kez bir takıma karşı 4 gol atma başarısı gösterecek. Fred, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan ve 3-2 kazandıkları maçta 2, bu sezon ligin ilk devresinde yine deplasmanda aynı skorla kazanılan maçta 1 gol atmıştı.

ALEX'TEN SONRA 2. YABANCI OLACAK

Öte yandan Fred, gol sayısını 4'e çıkarması halinde Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a en fazla gol atan yabancı futbolcular listesinde 2. sıraya çıkacak. Söz konusu listede 5 golle Alex de Souza zirvede yer alıyor. Alex'i 4'er golle Cristian Baroni, Moussa Sow ve Mert Nobre takip ediyor.

FRED'İN SEZON PERFORMANSI

Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. Brezilyalı orta saha, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterile32 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.