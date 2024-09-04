Buna 2 isim sebep oldu! Beşiktaş'a CAS'tan dev ceza

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şakul, siyah-beyazlılar, CAS'tan 1 milyon 400 milyon euro ceza geldiğini açıkladı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul

"AMARTEY TÜM TEKLİFLERİ REDDETTİ"

Kaan Şakul'un sözleri şu şekilde;

"Daniel Amartey için şu ana kadar 7 yazılı teklif geldi. Al-Shabab ile anlaştık. Oyuncu buradan kazanacağının fazlasını kazanacaktı. 'Tamam' dedi, uçak biletini aldık ama vazgeçti. 'Neden?' diye sorduk 'Ben Dubai'de oynamak istemiyorum' dedi. Son olarak Eyüpspor ile görüştük fakat oyuncu bugün bunu da kabul etmedi. En son '1 yıl alacaklarını verelim' dedik. 'Tamam' dedi fakat az önce 'Vazgeçtim' diye mesaj attı. 'Ben ocakta gitmek istiyorum' dedi.

"CHAMBERLAIN OCAKTA GİDİYOR"

İlk gidecek isimdi. Alex kendisine bir kulüp bulacağını düşünüyordu. Bize bir fiyat verdi, 'Öderseniz giderim' dedi. Fakat bugün o da vazgeçti. 'Transfer sezonu kapandı. Ocakta gitmek istiyorum' dedi. Türkiye'de kendisine kulüp bulduk. Kampa gelmemesi Giovanni van Bronckhorst'un kararıydı.

FRIEDEL SÖZLERİ

Brad Friedel'ın görev tanımı sadece futbolcu satışı değil. Scouting konusu, geleceğe yatırım birçok konuyu kapsıyor. Performansını şu şekilde değerlendiriyorum. Fakat problem yaşadığımız isimlere en az 4-5 teklif getirdi. O teklifi getirdi, oyuncular gitmiyor. Biz yönetim olarak kendisinden memnunuz. Kontratlar normaldi de biz mi satamadık? Fakat bütün sene eleştirilen bütün oyunculara yeteri kadar teklif getirildi.

"CAS'TAN 1.4 MİLYON EUROLUK CEZA GELDİ"

Valerien Ismael ve Ghezzal'ın menajer komisyon ödemelerinden 1.4 milyon euro geldi. Biz yeni sezon için mücadele verirken geçmişten böyle bir ceza gelmesi bizi üzüyor."