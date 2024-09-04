Üye Girişi
Haberler

Buna 2 isim sebep oldu! Beşiktaş'a CAS'tan dev ceza

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a eski teknik direktörü Valerien Ismael ve sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın menajer ödemeleri nedeniyle CAS'tan 1 milyon 400 milyon euro ceza geldi.

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şakul, siyah-beyazlılar, CAS'tan 1 milyon 400 milyon euro ceza geldiğini açıkladı.

Buna 2 isim sebep oldu! Beşiktaş'a CAS'tan ceza geldiBeşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul

"AMARTEY TÜM TEKLİFLERİ REDDETTİ"

Kaan Şakul'un sözleri şu şekilde;

"Daniel Amartey için şu ana kadar 7 yazılı teklif geldi. Al-Shabab ile anlaştık. Oyuncu buradan kazanacağının fazlasını kazanacaktı. 'Tamam' dedi, uçak biletini aldık ama vazgeçti. 'Neden?' diye sorduk 'Ben Dubai'de oynamak istemiyorum' dedi. Son olarak Eyüpspor ile görüştük fakat oyuncu bugün bunu da kabul etmedi. En son '1 yıl alacaklarını verelim' dedik. 'Tamam' dedi fakat az önce 'Vazgeçtim' diye mesaj attı. 'Ben ocakta gitmek istiyorum' dedi.

Buna 2 isim sebep oldu! Beşiktaş'a CAS'tan ceza geldi

"CHAMBERLAIN OCAKTA GİDİYOR"

İlk gidecek isimdi. Alex kendisine bir kulüp bulacağını düşünüyordu. Bize bir fiyat verdi, 'Öderseniz giderim' dedi. Fakat bugün o da vazgeçti. 'Transfer sezonu kapandı. Ocakta gitmek istiyorum' dedi. Türkiye'de kendisine kulüp bulduk. Kampa gelmemesi Giovanni van Bronckhorst'un kararıydı.

Buna 2 isim sebep oldu! Beşiktaş'a CAS'tan ceza geldi

FRIEDEL SÖZLERİ

Brad Friedel'ın görev tanımı sadece futbolcu satışı değil. Scouting konusu, geleceğe yatırım birçok konuyu kapsıyor. Performansını şu şekilde değerlendiriyorum. Fakat problem yaşadığımız isimlere en az 4-5 teklif getirdi. O teklifi getirdi, oyuncular gitmiyor. Biz yönetim olarak kendisinden memnunuz. Kontratlar normaldi de biz mi satamadık? Fakat bütün sene eleştirilen bütün oyunculara yeteri kadar teklif getirildi.

"CAS'TAN 1.4 MİLYON EUROLUK CEZA GELDİ"

Valerien Ismael ve Ghezzal'ın menajer komisyon ödemelerinden 1.4 milyon euro geldi. Biz yeni sezon için mücadele verirken geçmişten böyle bir ceza gelmesi bizi üzüyor."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Valerien Ismael Rachid Ghezzal Beşiktaş Beşiktaş Futbol Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı! Ağır silahları devreye aldılar

2 ülke arasında çatışma çıktı, ağır silahları devreye aldılar

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

ABD ayakta! Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Genç kadını telefonla taciz edip kafeyi basan eşini öldüresiye dövdüler

Kadın müşteriyi taciz ettikleri yetmezmiş gibi kocasını da öldüresiye dövdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trippier kimdir, mevkiisi ne? Kieran Trippier kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Arthur Melo kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Kral Charles öldü mü? Cenaze töreni planlanıyor Ballon d'Or adayları 2024! Arda Güler Ballon d'Or aday mı? Dilruba Cumhurbaşkanı'na ne dedi? Sokak ropörtajı videosunda Dilruba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi etti? Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi Mamma Veronique menajer mi? Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı? LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı?
title