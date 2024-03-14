Üye Girişi
Haberler

Bülent Uygun'dan taraftara çağrı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, taraftarlara takıma sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Uygun, taraftarların tribünleri doldurmasını ve takıma destek olmasını istedi.

- Bülent Uygun'dan taraftara çağrı

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bizim tek beklentimiz taraftarlarımızın takımına ne olursa olsun sahip çıkması. Tribünleri doldurmasını istiyoruz. Sivasspor taraftarıyla güzel, onlar varsa özel. Onlar varsa başarı birlikte geliyor" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Uygun, ligde Adana Demirspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Adana Demirspor ligin iyi takımlarından. Antrenörlüğe ilk başladığında futbolcusu olduğum Hikmet Karaman gibi çok özel bir antrenöre karşı maç yapacağız. Biz de kazanmak ve puanlar almak istiyoruz. Bulunduğumuz yerden çok daha yukarılara çıkmak adına hem de Sivasspor'u temsilen zor bir maç bizi bekliyor. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu.

"Taraftar varsa başarı geliyor"

Kasımpaşa maçı öncesi Avrupa potasına yaklaştıklarını ancak son 2 maçta yaşanan puan kayıplarının ardından hedeflerinde bir şaşma olup olmadığının sorulması üzerine Uygun şu cevabı verdi:

"Elimizdeki kadro yapısı belli. Sistemsel anlamda eksiğimiz var ve ligin en düşük bütçeli takımıyız. Bununla beraber koşu mesafesi en düşük takımlardan bir tanesiyiz. Böyle olunca da sizin o hayal etikleriniz gerçekleşmiyor bazen. Futbolda ama yok. Şu olur bu olur diyemiyorsunuz. Her an her şey olabiliyor. Avrupa kupalarına gitmeye alışmış bir şehirden bahsediyorsunuz. Bizim tek beklentimiz taraftarlarımızın takımına ne olursa olsun sahip çıkması. Tribünleri doldurmasını istiyoruz. Sivasspor taraftarıyla güzel, onlar varsa özel. Onlar varsa başarı birlikte geliyor. O zaman şehrin dinamikleri sahipleniyor. Türkiye'nin her yerinde takımın gücü artıyor. Bu taraftarla alakalı bir şey. Hayal ettiklerimizi hep birlikte başaracağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bülent Uygun Sivasspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Kaynarca adayı Mustafa Tan kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Kaynarca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karasu adayı Oğuzhan Coşkun kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Karasu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karapürçek adayı Orhan Bilici kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hendek adayı Serdar Büyüker kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Hendek belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Geyve adayı Fikret Özer kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Geyve belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ferizli adayı Abdullah Satır kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Ferizli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Erenler adayı Muhammed Ekşioğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Erenler belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Akyazı adayı Şeref Tan kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Akyazı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Adapazarı adayı Aytaç Çakıroğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Adapazarı belediye başkan adayı kim oldu? Emin Barıner kimdir? İYİ Parti Denizli Tavas Belediye Başkan adayı Emin Barıner kimdir? Şükrü Averi kimdir? İYİ Parti Denizli Serinhisar Belediye Başkan adayı Şükrü Averi kimdir? Saadet Partisi Ünye adayı Muhammed Samed Lacivert kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Ünye belediye başkan adayı kim oldu? Ahmet Çelikak kimdir? İYİ Parti Denizli Sarayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Çelikak kimdir? Memet Uğur Tatar kimdir? İYİ Parti Denizli Kale Belediye Başkan adayı Memet Uğur Tatar kimdir? Osman Çaybaşı kimdir? İYİ Parti Denizli Honaz Belediye Başkan adayı Osman Çaybaşı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title