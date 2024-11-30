Üye Girişi
Haberler
Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı

Esed'e Putin desteği! Rusya Ordusu, Halep'teki muhalifleri vuruyor

 Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geldi
Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Bülent Uygun: "Bireysel hatalar ve seyirci baskısı mağlubiyeti getirdi"

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor'a karşı kaybedilen maç sonrasında bireysel hatalar ve seyirci baskısının mağlubiyete yol açtığını belirtti.

- Bülent Uygun : "Bireysel hatalar ve seyirci baskısı mağlubiyeti getirdi"

ANTALYA - Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bireysel hatalar ve seyirci baskısı mağlubiyeti getirdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Uygun, "Gayet güzel, keyifli, çekişmeli pozisyonlarla ürettiğimiz, kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz bir maçta maalesef mağlup ayrıldık. Biraz da bireysel hatalarla birlikte, kendi bireysel yeteneklerimizle de maalesef golü bulamadık. Kaçırdığımız gollerden sonra da rakibimiz bizi yenmeyi başardı. Tabii seyirci baskısıyla hakem bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Dolayısıyla da maçı kazandılar. O yüzden de rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bülent Uygun:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - Spor
img

Rus savaş uçakları Halep'te bombardımana başladı
img

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma
img

Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 30 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Antalya elektrik kesintisi! 1 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 1 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.