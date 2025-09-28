Haberler

Bugün Futbol ve Basketbol Maçları Heyecanı

Güncelleme:
Bugün Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor ve Beşiktaş'ın maçları oynanacak. Ayrıca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de heyecan dolu karşılaşmalar gerçekleşecek.

RAMS Başakşehir FK

20.00 Fenerbahçe - Hesap.com Antalyaspor

20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak

1'İNCİ LİG

16.00 Manisa FK - Sipay Bodrum FK

16.00 İstanbulspor - Boluspor

19.00 Hatayspor - Bandırmaspor

19.00 Serik Spor - Erzurumspor FK

BASKETBOL

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

13.00 Aliağa Petkim Spor - Karşıyaka

15.30 Trabzonspor - ONVO Büyükçekmece Basketbol

18.00 Glint Manisa Basket - Mersin Spor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
