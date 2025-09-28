Bugün Futbol ve Basketbol Maçları Heyecanı
Bugün Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor ve Beşiktaş'ın maçları oynanacak. Ayrıca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de heyecan dolu karşılaşmalar gerçekleşecek.
RAMS Başakşehir FK
20.00 Fenerbahçe - Hesap.com Antalyaspor
20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak
1'İNCİ LİG
16.00 Manisa FK - Sipay Bodrum FK
16.00 İstanbulspor - Boluspor
19.00 Hatayspor - Bandırmaspor
19.00 Serik Spor - Erzurumspor FK
BASKETBOL
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
13.00 Aliağa Petkim Spor - Karşıyaka
15.30 Trabzonspor - ONVO Büyükçekmece Basketbol
18.00 Glint Manisa Basket - Mersin Spor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor