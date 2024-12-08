Bucaspor 1928 ve Menemen FK 1-1 Berabere Kaldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında Bucaspor 1928, Menemen FK ile 1-1 berabere kalırken, kırmızı kart ve sarı kartlar dikkat çekti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında Bucaspor 1928, konuk ettiği Menemen FK ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Berkay Erdemir, Baykal Tuna, Hasan Hüseyin Yazıcılar
Bucaspor 1928: Efe Doğan, Cebrail İrtürk, Emre Erdem (Şerif Doğan dk. 13), Nizamettin Çalışkan, Yasin Öztekin, Osman Işıklı (Zeki Yıldırım dk. 76), Mehmet Sak, Emre Nefiz (Selahattin Seyhun dk. 46), İsmail Haktan Odabaşı, Emir Bilgin (Doğan Can Otman dk. 39), Çağrı Ortakaya
Menemen FK: Bora Göymen, Muhammed Emir Terzi, Onur Akdeniz, Emre Keskin, Mazlum Demir, Eyüp Poyraz, Erkan Gövercin (Yakup Anıl Karadağ dk. 86), Hakkı Türker, Yiğit Kerem (İsmail Kulet dk. 65), Emirhan Arkutcu (Erhan Öztürk dk. 72), Seçim Can Koç (Onay Kutay Kurt dk. 72)
Goller: Emirhan Arkutcu (dk. 28) (Menemen FK), Yasin Öztekin (dk. 67) (Bucaspor 1928)
Kırmızı kart: Selahattin Seyhun (dk. 71) (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: Emre Keskin (Menemen FK), Bayram Olgun (Bucaspor 1928) - İZMİR