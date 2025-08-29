Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor ile Karşılaşacak

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ikinci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Müsabaka yarın saat 19.00'da Yeni Buca Stadyumu'nda başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ikinci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Emre Kaan Çalışkan yönetecek.

Geçtiğimiz hafta Karaman FK ile dış sahada 3-3 berabere kalan Bucaspor 1928, 1 puan alarak lige galibiyetle giriş yapmayı başaramadı. Şanlıurfaspor ise ligin birinci haftasında Beykoz Anadolu'yu 2-0'lık skorla geçerek 3 puanla yeni sezona başladı. İzmir ekibini rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedeflerken, konuk ekip ise hata yapmayıp ikide iki yaparak yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
