Bucaspor 1928 İç Transferde Üç Futbolcuyla Yeniden Anlaştı

Bucaspor 1928, Yılmaz Özeren, Osman Işıklı ve Doğan Çamlı ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak iç transfer çalışmalarına başladı. Takım, FIFA'dan aldığı transfer yasağı nedeniyle mevcut kadrosunu korumaya odaklanıyor.

Bucaspor 1928, iç transferde Yılmaz Özeren, Osman Işıklı ve Doğan Çamlı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, iç transfer çalışmalarına başladı. Eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan transfer yasağı alan sarı-lacivertliler, bu engel nedeniyle dış transfer yapamazken, mevcut kadrosundan üç önemli ismi takımda tutmayı başardı.

İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezonun dikkat çeken oyuncularından Yılmaz Özeren, Osman Işıklı ve Doğan Çamlı ile yeniden anlaşma sağladı. Üç futbolcuyla 1'er yıllık sözleşme imzalanırken, sarı-lacivertliler yeni sezona en az hasarla başlamayı hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
