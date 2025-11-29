Bucaspor 1928, Elazığspor Maçına Hazırlanıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Adana 01 FK takımını 2-1 yenerek bu sezon ilk kez galibiyet sevinci yaşayan düşme hattındaki Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Elazığ Stadı'nda Onur Can Dolğun'un yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bucaspor 1928'de Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasının ardından Hasancan Yıldız ve Şerif Doğan 9 ay, Umut Hepdemirgil ve Ali Emir Pervanlar 3 ay, Buğra Akçagün, Aybars Gök ve Muzaffer Buğra Hotur 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Teknik direktör Tolga Doğantez galibiyet serisini sürdürmek adına ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını ifade etti.

