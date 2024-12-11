Bucaspor 1928'den TFF'ye Kasap Hakem İtirazı

Bucaspor 1928, sosyal medya hesabı üzerinden TFF'ye çağrı yaparak, " Bucaspor'un maçlarında kasap hakem istemiyoruz" ifadelerine verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ve bunun üzerine de Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezasına çarptırılan Bucaspor 1928, play-off hattının dışında kaldı. Hafta sonu Menemen FK ile oynanan İzmir derbisinde hakem yönetimini beğenmeyen sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulundu.

"Bucaspor'un hakkını gasp edemezsiniz"

Menemen FK ile oynanan İzmir derbisindeki hakem yönetimini eleştiren Bucaspor 1928, "Bu hafta sonu oynadığımız Menemen FK ile 1-1 berabere kaldığımız mücadelenin 85. dakikasında kaptanımız Yasin Öztekin'e yapılan müdahaleye penaltı verilmedi ve belki de 10 kişi kalmamıza rağmen mücadelesini bırakmayan takımımız 2 puanından oldu. Sezon başından beri bütün liglerde ve özellikle alt liglerde de her türlüsüne maruz kalan takımımızın maçlarında artık bu hatalar ne zaman son bulacak? Türkiye Futbol Federasyonu'na buradan çağrımızdır. Bucaspor'un maçlarında kasap hakemlerinizi istemiyoruz" cümlelerini kullandı.

"Futbolcumuz Selahattin Seyhun'a verilen bu kırmızı kart kabul edilemez"

Selahattin Seyhun'a verilen kırmızı kartın yanlış olduğunu savunan İzmir ekibinin açıklaması şöyle devam etti:

"Menemen FK ile 1-1 berabere kaldığımız mücadelede hatalar zinciri sona ermedi. Oyuncumuza fiziksel mücadele anlamında orantısız müdahale sonucu oyuncumuzun da bu müdahaleden kendini kurtarma çabasında kendini savunduğu bu pozisyonda maalesef maçın hakemi takdir hakkını tamamen aleyhimizde uygulamış ve takımımız aynı maçta bir kez daha mağdur durumda bırakılmıştır. Bu tarz hakemleri istemiyoruz." - İZMİR