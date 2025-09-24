Haberler

Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Değişikliği: Tolga Doğantez Göreve Döndü

Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Değişikliği: Tolga Doğantez Göreve Döndü
Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta kötü sonuçlar alan Bucaspor 1928, teknik direktör Evrensel Heper ile yollarını ayırarak Tolga Doğantez'i göreve getirdi. Daha önce de kulübü çalıştıran Doğantez'in bu, 5'inci dönemi olacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Sincan Belediyesi Ankaraspor'a yenilip 1 puanla dibe demir atan Bucaspor 1928'de teknik direktör Evrensel Heper ile yollar ayrılırken, dümene Tolga Doğantez'in getirildiği ifade edildi. Daha önce 4 ayrı dönemde Bucaspor 1928'i çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam 5'inci kez sarı-lacivertlilerin başına geçti.

Doğantez 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında da Bucaspor 1928'i çalıştırmıştı. Bucaspor 1928, Evrensel Heper yönetiminde 5 maçta 4 yenilgi ve 1 mağlubiyet elde etmiş, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda İzmir Çoruhlu'ya yenilip elenmişti. Heper, Altay'da teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek'in ekibine dahil oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
