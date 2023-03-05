Bu skor gerçek olamaz! Liverpool, Manchester United'ı rezil etti: 7-0

İngiltere Premier Lig 26. hafta mücadelesinde Liverpool, son dönemin formda takımı Manchester United'ı 7-0'lık skorla mağlup etti.

İngiltere Premier Lig 26. hafta karşılaşmasında Liverpool, Manchester United'a tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşattı. Kırmızı Şeytanlar, liman işçilerinin takımına 7-0'lık skorla kaybetti.

GAKPO, NUNEZ VE SALAH, DOUBLE YAPTI

Liverpool'da Gakpo, Darwin Nunez ve Mohamed Salah karşılaşmada 2'şer gol kaydetti. Diğer gol ise Roberto Firmino'dan geldi.

LİVERPOOL POTAYA YAKLAŞTI

Puanını 42'ye yükselten Liverpool, ilk dört yarışındaki iddiasını sürdürdü. Tarihindeki en farklı yenilgilerden birini alan Manchester United 49 puanda kaldı, lider Arsenal'la olan puan farkı 14'e yükseldi.

SALAH REKOR KIRDI

Salah, Premier Lig'de 129 gole ulaşarak kulübün efsane ismi Robbie Fowler'ı geride bıraktı. Mısırlı yıldızkaydettiği gol ve asistle Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon 20 gol ve 10 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

EN AĞIR MAĞLUBİYET

Manchester United, 27 Aralık 1930 tarihindeki 7-0'lık Aston Villa maçından bu yana, İngiltere'nin en üst seviye ligindeki en ağır mağlubiyetini aldı.