Bu sezon bir ilki başardılar! Gaziantep FK, Kayserispor'u 1-0 yendi

Son haftaların formda takımı Gaziantep FK Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

TEK GOL OKEREKE'DEN

İlk yarısı 0-0 biten maçta Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golü 52. dakikada David Okereke kaydetti. Sorescu'nun ceza sahası dışında çektiği şut, Attamah'tan sekip Okereke'nin önünde kaldı. Nijeryalı golcü, Hosseini ve kaleci Bilal'den sıyrılarak topu ağlara gönderdi ve takımını galibiyete taşıdı.

GAZİANTEP FK'DAN BU SEZON BİR İLK

Selçuk İnan'ın öğrencileri, bu sonuçla Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Son 5 maçta 4 galibiyet alan Gaziantep FK, puanını 38'e çıkardı. Kayserispor ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 27 puan ile 17. sırada kaldı. Gaziantep temsilcisi, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılılar ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.