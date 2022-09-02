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Bu sefer "Oyna, devam" dedi! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler çığ gibi

Spor Haberleri

Bu sefer 'Oyna, devam' dedi! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler çığ gibi

Geçen hafta Konyaspor maçında Fenerbahçeli Valencia'ya verdiği kırmızı kart çok konuşulan hakem Arda Kardeşler, bu kez de Ümraniyespor-Trabzonspor maçındaki kararıyla gündeme oturdu. Bordo-mavili futbolcu Denswil'in ceza sahası içindeki hava topu pozisyonunda Umut Nayir'e müdahalesine düdük çalmayan Kardeşler'e sosyal medyada tepki yağdı.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler Ümraniyespor aleyhine verdiği kararla tepki çekti.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Karşılaşmanın henüz başında Trabzonspor ceza sahası içindeki hava topu pozisyonunda bordo-mavililerde Denswil, Ümraniyesporlu futbolcu Umut Nayir'in yüzüne eliyle müdahalede bulundu. Arda Kardeşler'in bu pozisyonda devam kararı vermesi sosyal medyada tepki çekti.

Bu sefer 'Oyna, devam' dedi! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler çığ gibi

Bu sefer 'Oyna, devam' dedi! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler çığ gibi

Bu sefer 'Oyna, devam' dedi! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler çığ gibi

Bu sefer 'Oyna, devam' dedi! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler çığ gibi

Bu sefer 'Oyna, devam' dedi! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler çığ gibi

VALENCIA'YA KIRMIZI KART GÖSTERMİŞTİ

Arda Kardeşler'in geçen hafta oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında Enner Valencia'ya gösterdiği kırmızı kart da tepki çekmişti.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor Spor Haberler

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