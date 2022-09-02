Bu sefer "Oyna, devam" dedi! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler çığ gibi
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Geçen hafta Konyaspor maçında Fenerbahçeli Valencia'ya verdiği kırmızı kart çok konuşulan hakem Arda Kardeşler, bu kez de Ümraniyespor-Trabzonspor maçındaki kararıyla gündeme oturdu. Bordo-mavili futbolcu Denswil'in ceza sahası içindeki hava topu pozisyonunda Umut Nayir'e müdahalesine düdük çalmayan Kardeşler'e sosyal medyada tepki yağdı.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler Ümraniyespor aleyhine verdiği kararla tepki çekti.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Karşılaşmanın henüz başında Trabzonspor ceza sahası içindeki hava topu pozisyonunda bordo-mavililerde Denswil, Ümraniyesporlu futbolcu Umut Nayir'in yüzüne eliyle müdahalede bulundu. Arda Kardeşler'in bu pozisyonda devam kararı vermesi sosyal medyada tepki çekti.
VALENCIA'YA KIRMIZI KART GÖSTERMİŞTİ
Arda Kardeşler'in geçen hafta oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında Enner Valencia'ya gösterdiği kırmızı kart da tepki çekmişti.