Bu sefer "Oyna, devam" dedi! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler çığ gibi

Geçen hafta Konyaspor maçında Fenerbahçeli Valencia'ya verdiği kırmızı kart çok konuşulan hakem Arda Kardeşler, bu kez de Ümraniyespor-Trabzonspor maçındaki kararıyla gündeme oturdu. Bordo-mavili futbolcu Denswil'in ceza sahası içindeki hava topu pozisyonunda Umut Nayir'e müdahalesine düdük çalmayan Kardeşler'e sosyal medyada tepki yağdı.