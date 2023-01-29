Bu ne hal Marcao! Yeni imajını görenler gözlerine inanamadı
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Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ve sakatlığı sebebiyle uzun zamandır formasına hasret kalan Marcao, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz haftalarda çocuğu dünyaya gelen Brezilyalı stoperin, saçlarını ve sakalını uzattığı yeni stili sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya 15 milyon euroya transfer olan Marcao, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı.
SAÇ VE SAKAL UZATTI
Ekim ayından bu yana sakatlığı nedeniyle formasına uzak kalan Marcao, yeni tarzıyla herkesi şaşırttı. Brezilyalı stoperin saç ve sakalını uzattığı yeni imajı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
7 MAÇTA FORMA GİYDİ
Transfer olduğu La Liga ekibi Sevilla'da 7 maçta forma giyen Marcao, gol ya da asist katkısı üretemedi. 26 yaşındaki savunmacı yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalara çıkamıyor.