Bu ne hal Marcao! Yeni imajını görenler gözlerine inanamadı

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ve sakatlığı sebebiyle uzun zamandır formasına hasret kalan Marcao, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz haftalarda çocuğu dünyaya gelen Brezilyalı stoperin, saçlarını ve sakalını uzattığı yeni stili sosyal medyada büyük ilgi gördü.