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Bu ne hal Marcao! Yeni imajını görenler gözlerine inanamadı

Spor Haberleri

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ve sakatlığı sebebiyle uzun zamandır formasına hasret kalan Marcao, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz haftalarda çocuğu dünyaya gelen Brezilyalı stoperin, saçlarını ve sakalını uzattığı yeni stili sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya 15 milyon euroya transfer olan Marcao, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı.

SAÇ VE SAKAL UZATTI

Ekim ayından bu yana sakatlığı nedeniyle formasına uzak kalan Marcao, yeni tarzıyla herkesi şaşırttı. Brezilyalı stoperin saç ve sakalını uzattığı yeni imajı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bu ne hal Marcao! Yeni imajını görenler gözlerine inanamadı

Bu ne hal Marcao! Yeni imajını görenler gözlerine inanamadı

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Transfer olduğu La Liga ekibi Sevilla'da 7 maçta forma giyen Marcao, gol ya da asist katkısı üretemedi. 26 yaşındaki savunmacı yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalara çıkamıyor.

Bu ne hal Marcao! Yeni imajını görenler gözlerine inanamadı

Haberler.com - Spor

Galatasaray Marcao Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Elektriğe indirim gelecek mi ,asgari ücret altında kalan emekli maaşlarına ek zam gelecek mi ,.. siz ondan haber verin Topçu beni ilgilendirmiyor

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