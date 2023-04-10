Bu ne hal Dele Alli! Beşiktaşlı yıldızın balondan 'Güldüren gaz' çektiği iddia edildi

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli ,tedavisi için gittiği İngiltere'de verdiği görüntüyle gündeme bomba gibi düştü. Ağzındaki balondan "Güldüren gaz" çektiği iddia edilen futbolcunun o anlarına ait görseller sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Bir çeşit ilaç olan ancak eğlence amaçlı kullanımında uyuşturucu olarak kabul gören "Güldüren gaz", halüsinasyona ve gülme krizine neden oluyor.

Sezon başında Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı Dele Alli, futbol dışı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. İngiliz futbolcu son olarak tedavi için gittiği ülkesinde verdiği görüntüyle çok konuşuldu.

GÜLDÜREN GAZ KULLANDIĞI KONUŞULUYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre, sosyal medyada dolaşıma giren bir görselde Dele Alli'nin "Güldüren gaz" kullandığı iddia edildi. Bir evde ağzında balonla objektiflere yansıyan futbolcunun oturduğu masanın üzerindeki nitro oksit şişeleri de dikkat çekti.

FELÇ RİSKİ VAR

Krem şanti üretimi, yiyecekleri dondurma ve ağrı kesici gibi farklı kullanım alanları olan nitro oksit, eğlence için kullanıldığında uyuşturucu olarak kabul görüyor. Gülme krizleri ve halüsinasyona neden olan "Gülme gazı" kullananlarda felç de dahil olmak üzere birçok hasar bırakabiliyor.

Gündeme oturan o fotoğraf