Bu maçta görülen kırmızı kartlara inanamayacaksınız

Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Ümraniyespor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor, 1-0 kazandı.

TEK GOL İKİNCİ YARIDA

Karşılaşmada ev sahibi ekibi Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 69. dakikada Talha Bartu Özdemir kaydetti.

İKİ TAKIM DA 1 DAKİKADA KIZARDI

Ümraniyespor'da Yunus Emre Yılmaz, 24 ve 25. dakikalarda yaptığı faullerin ardından gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı. Bodrum FK'de ise Musah Mohammed, 10 ile 11. dakikalarda yaptığı faullerin ardından gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.

DÜŞME HATTINDAN KURTULDU

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, 27 puanda kalarak liderliği Pendikspor'a kaptırdı. Ümraniyespor ise 14 puana ulaşarak düşme hattından çıktı. Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Çorum FK'yi ağırlayacak.