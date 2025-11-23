Bu maçta görülen kırmızı kartlara inanamayacaksınız
Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Ümraniyespor, Bodrum FK'yi sahasında 1-0 yendi. Bodrum FK'de Musah Muhammed, 10 ve 11. dakikalarda üst üste yaptığı faullerin ardından sarı kart görerek kırmızı kart, Ümraniyespor'da ise Yunus Emre Yılmaz, 24 ve 25. dakikalarda üst üste yaptığı fauller nedeniyle sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
- Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Ümraniyespor, Bodrum FK'yi 1-0 yendi.
- Ümraniyespor'da Yunus Emre Yılmaz 24 ve 25. dakikalarda, Bodrum FK'de Musah Mohammed 10 ve 11. dakikalarda iki sarı kartla oyundan atıldı.
- Ümraniyespor bu galibiyetle 14 puana ulaşarak düşme hattından çıktı.
Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Ümraniyespor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor, 1-0 kazandı.
TEK GOL İKİNCİ YARIDA
Karşılaşmada ev sahibi ekibi Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 69. dakikada Talha Bartu Özdemir kaydetti.
İKİ TAKIM DA 1 DAKİKADA KIZARDI
Ümraniyespor'da Yunus Emre Yılmaz, 24 ve 25. dakikalarda yaptığı faullerin ardından gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı. Bodrum FK'de ise Musah Mohammed, 10 ile 11. dakikalarda yaptığı faullerin ardından gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.
DÜŞME HATTINDAN KURTULDU
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, 27 puanda kalarak liderliği Pendikspor'a kaptırdı. Ümraniyespor ise 14 puana ulaşarak düşme hattından çıktı. Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Çorum FK'yi ağırlayacak.