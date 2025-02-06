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Bu kez tam tersi oldu! Teknik direktör kulübe tazminat ödedi

Bu kez tam tersi oldu! Teknik direktör kulübe tazminat ödedi
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TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı. Akçay'ın 3 gün boyunca antrenmanlara çıkmadığını noter aracılığıyla tespit eden kulüp, sözleşmesi sonlandırılan Akçay'dan tazminat alma hakkı kazandı. Akçay, istifa ettiği kulübe 1 milyon TL tazminat ödeme maddesi bulunan sözleşmesi gereği, 500 bin TL ödeme yaptı.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, devre arasında teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı. Akçay, görevinden istifa etti.

TAZMİNAT ÖDEDİ

Mustafa Reşit Akçay'ın istifasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Karşıyaka'nın, tecrübeli teknik adamdan tazminat alacağı ortaya çıktı. Mustafa Reşit Akçay'ın sezon başında kulüple imzaladığı sözleşmede, kontratını tek taraflı sonlandırırsa kulübe 1 milyon TL tazminat ödeyeceği maddesi bulunuyor. Akçay, kendi talebiyle ayrıldığı için kulübe para ödedi.

İDMANLARA ÇIKMADI

Ayrıca Karşıyaka, 19 Ocak'ta Kırşehir deplasmanı öncesi kimseye haber vermeden memleketi Trabzon'a dönen Mustafa Reşit Akçay'ın 3 gün boyunca antrenmanlara çıkmadığını noter aracılığıyla tespit ettirdi. Böylece kulüp, 65 yaşındaki çalıştırıcıdan tazminat alma hakkı elde etti. Ayrılırken kulüple yaptığı görüşme sonucu 1 maaş alacağını bırakan Mustafa Reşit Akçay, bu paranın üzerine 500 bin TL daha ödeme yaptı.

Bu kez tam tersi oldu! Teknik direktör kulübe tazminat ödedi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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