Bu kez siyasette ter dökecekler! İşte spor camiasından milletvekili adayı olan isimler ve partileri

Futbol ve spor dünyasının ünlü isimleri, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili adayı oldu. İYİ Parti'den eski futbolcu Gökhan Zan ve teknik direktör Ünal Karaman, AK Parti'den eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, CHP'den ise eski olimpik tekvandocu İrem Yaman aday gösterilen isimler arasında dikkat çekenler oldu.

Siyasi partiler, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Futbol ve spor dünyasının ünlü isimleri de listelerde kendilerine yer buldu.

ESKİ HAKEM, AK PARTİ'DEN ADAY

Uzun yıllar üst düzey hakemlik yapan MHK'nin eski başkanlarından Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Müftüoğlu, Antalya 7. sıradan aday gösterildi. Eski milli futbolcu Alpay Özalan ise AK Parti'den yine milletvekili adayı oldu. Özalan, İzmir 2. Bölge 2. Sıra milletvekili adayı olarak listede kendine yer buldu.

Kuddusi Müftüoğlu

DÜNYA ŞAMPİYONU TEKVANDOCU, CHP LİSTESİNDE YER ALDI

Dünya Şampiyonası, Dünya Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası'nda ikişer, Grand Slam, Akdeniz Oyunları ve Dünya Üniversite Oyunları'nda altın madalya kazanan eski tekvandocu İrem Yaman ise CHP tarafından Ankara 2. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı oldu.

İrem Yaman

GÖKHAN ZAN VE ÜNAL KARAMAN, İYİ PARTİ'DEN SEÇİME GİRİYOR

Eski futbolcu Gökhan Zan ve teknik direktör Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Zan, Hatay 2. sıradan; Karaman ise Konya 1. sıradan aday olarak listede yer aldı.

KENAN SOFUOĞLU BU KEZ ADAY GÖSTERİLMEDİ

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, ise partisinin açıkladığı milletvekili aday listesinde kendine yer bulamadı. Dünya şampiyonu motosikletçinin kendi isteğiyle listede yer almadığı iddia ediliyor.