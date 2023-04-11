Bu kez rakiplerini hedef aldı! Ahmet Nur Çebi'den F.Bahçe ve G.Saray'a gönderme: İkisinin yaptığı da kayıkçı kavgası

Ahmet Nur Çebi, ezeli rakiplerine yönelik flaş açıklamalar yaptı. Erden Timur'un "Bu Ligi bitirtmeyiz" sözleriyle ilgili sesziliğini bozan Çebi, "Erden Timur çıktı, 'Bu ligi bitirmeyiz' dedi. TFF ceza vermedi. Biz ne desek ceza kesiliyor. TFF, Sayın Timur'u seviyor. Galatasaray, Lale Orta'ya söylüyor, Fenerbahçe hakemlere söylüyor. İkisinin yaptığı da kayıkçı kavgası. Aslında ikisi de mutlu, mutsuz olanlar diğer takımlar. " dedi.

Son zamanlardaki açıklamlarıyla gündemden düşmeyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

"TFF, ERDEN TİMUR'U SEVİYOR"

Başkan Çebi, "Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur çıktı, 'Bu ligi bitirmeyiz' dedi. TFF ceza vermedi. Biz ne desek ceza kesiliyor. TFF, Sayın Timur'u seviyor." açıklamasını yaptı.

"SEZON SONUNU BEKLEME"

Öte yandan açıklamalarına devam eden Ahmet Nur Çebi, "Erden Timur 'Sezon sonunda konuşacağım' diyor. Elinde belge varsa çık konuş. Sezon sonunu bekleme." ifadelerini kullandı.

"İKİSİNİ YAPTIĞI DA KAYIKÇI KAVGASI"

Açıklamalarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın MHK üzerinden atışmaları hakkında açıklama yapan Çebi, " Galatasaray, Lale Orta'ya söylüyor, Fenerbahçe hakemlere söylüyor. İkisinin yaptığı da kayıkçı kavgası. Aslında ikisi de mutlu, mutsuz olanlar diğer takımlar. Halil Umut Meler'le ilgili yaptığı araştırma sonucu 'Penaltı değil' diyecek kadar yürekli, kendisini tebrik ettim. Biz tebrik ederken Galatasaray istifasını istiyor." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR ARTIK SIKINTILI İSİMLER"

Lige yeni hakemlerin gelmesi gerektiğini belirten Çebi, "Hakemlerle ilgili fikrimi zamanında açıkladım. Yeni bir sayfanın açılmasını, yeni hakemlerin gelmesini istedim. Eskiden beri görev yapan hakemlerle ilgili herkes bir şey söylüyor. Bunlar artık sıkıntılı isimler. Daha sonra bir karar alınarak yeni hakemlerin gelmesi için kapı açıldı. O gün hakemlerle ilgili çözüm başlamışken ilk ayında sonlandırıldı. O günden beri iflah olmayan bir hakem problemiyle iç içeyiz. Yeni hakemlerin göreve gelmesinde fayda görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TFF BAŞKANININ G.SARAYLI OLMASI BENİ RAHATSIZ ETMİYOR"

Öte yandan Ahmet Nur Çebi "TFF Başkanı Galatasaraylı olabilir. Bir önceki başkan Nihat Özdemir Fenerbahçeli, Yıldırım Demirören Beşiktaşlı idi. Federasyon başkanının Galatasaraylı olması beni rahatsız etmiyor. Tarzı ve kararları alış şekli beni rahatsız ediyor." dedi.