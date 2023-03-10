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Bu kadar da olmaz! Deplasmana giden taraftarlara insanlık dışı muamele

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de dün oynanan Sakaryaspor- Samsunspor maçı için Sakarya'ya giden 2 taraftara üzerindeki formaları çıkarmasını söyleyen vatandaşın davranışı gündem oldu. Sakaryaspor'lu olduğu tahmin edilen vatandaş, "Formanızı çıkarın, burası Adapazarı hayırdır?" diyerek, Samsunspor taraftarlarına zorla formalarını çıkarttı. O anları sosyal medyada paylaşan vatandaşa tepki yağdı.

Spor Toto 1. Lig'de dün Sakaryaspor- Samsunspor maçı oynandı. Sahada oynanan futboldan çok maç içerisinde tribünde yaşanan olaylar konuşuldu. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir video ise maç sırasında yaşanan olaylardan daha kötüsünün maçtan önce şehir merkezinde yaşandığını gösterdi.

"BURASI ADAPAZARI HAYIRDIR"

Takımlarını desteklemek için Sakarya'ya gelen Samsunspor taraftarları kenti gezmeye çıktıklarında Sakaryaspor'lu taraftarlarla karşılaştılar. Üzerlerinde Samsunspor forması olan 2 kişiden zorla formalarını çıkarmalarını istediler ve bu anları videoya çektiler. O anları kayır altına alan vatandaş, "Çıkart o formayı, bin arabana, burası Adapazarı hayırdır." diyerek konuk ekibin taraftarlarına tepki gösterdi. O anları izleyen kullanıcılar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla kötü muamele gören taraftarlara destek oldular.

Bu kadar da olmaz! Deplasmana giden taraftarlara insan dışı muamele

SAMSUNSPOR KAZANDI

Oldukça gergin anların olduğu mücadeleyi konuk ekip Samsunspor, Gaetan Laura'nın 7'inci dakikada kaydettiği gol ile 1-0 kazandı. Sahaya yabancı cisimlerin atıldığı maç, oldukça sert geçti. Toplam 3 kırmızı kart çıktı. Samsunspor, 48 puan ile Sportoto 1. Lig'de 2'inci sıradaki yerini korudu. Sakaryaspor ise 7'inci sırada yer aldı.

Bu kadar da olmaz! Deplasmana giden taraftarlara insan dışı muamele

İşte sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan bazı yorumlar;

Bu kadar da olmaz! Deplasmana giden taraftarlara insan dışı muameleBu kadar da olmaz! Deplasmana giden taraftarlara insan dışı muameleBu kadar da olmaz! Deplasmana giden taraftarlara insan dışı muameleBu kadar da olmaz! Deplasmana giden taraftarlara insan dışı muamele

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Sakaryaspor Samsunspor Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Alkurt:

SÖYLEYEN TÜRK DEGIL, ETRAFI KARISTIRMAYA CALISAN TERÖR SEVICI BIRIDIR KESIN.

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Hakan Soyadi:

nerede nasıl tepki verileceğini bilmek çok önemli eğitim şart

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ALI OSMAN KINACI:

Ohaaaa yuhhhhh o nasıl bir beyin.Adam da buna uymamak için yanında muhtemelen çocuğu felan da var diye alttan almış.yazik o beyni taşıyan kafaya

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