Bu iş tamam! Talisca öyle bir hareket yaptı ki Beşiktaşlılar yerinde duramıyor

Al-Nassr'da forma giyen ve ismi sık sık Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca, sosyal medya üzerinden siyah-beyazlıların Rashica paylaşımını beğenerek dikkatleri üzerine çekti. Bu hareketi, Talisca'nın Beşiktaş'a dönüş sinyali olarak yorumlandı ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.