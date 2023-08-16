Bu iş tamam! Talisca öyle bir hareket yaptı ki Beşiktaşlılar yerinde duramıyor
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Al-Nassr'da forma giyen ve ismi sık sık Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca, sosyal medya üzerinden siyah-beyazlıların Rashica paylaşımını beğenerek dikkatleri üzerine çekti. Bu hareketi, Talisca'nın Beşiktaş'a dönüş sinyali olarak yorumlandı ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.
Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen ve ismi sık sık Beşiktaş'la anılan Talisca, Instagram'da Beşiktaş'ın Rashica paylaşımını beğendi. Bu durum yıldız futbolcunun siyah-beyazlılara geleceği hakkında yorumlandı.
GÜNDEM OLDU
Başarılı futbolcunun bu hareketini gören Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Talisca'nın takımlarına geleceğine dair binlerce yorum yaptılar.
İşte o beğeni;
İşte o yorumlardan bazıları;