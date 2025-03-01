Bu fotoğrafın faturası Okan Buruk'a ağır oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde kendisini görmezden gelerek yedek kulübesine giden Jose Mourinho'nun elini sıktığına pişman olduğu belirtildi. Taraftarların da o ana ait fotoğraftan dolayı eleştirdiği Buruk, yakın çevresine "Ben de üzüldüm. Keşke elini sıkmasaydım. Maç sonrasındaki söylemleri çok kötüydü" diyerek pişmanlığını dile getirdiği öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine Jose Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlar damga vurmuştu. İkilinin tokalaştığı fotoğraf oldukça konuşulmuştu.
MOURINHO GÖRMEZDEN GELDİ
Buruk, kendisini görmezden gelerek direkt kulübenin yolunu tutan Mourinho'nun yanına giderek "Hoş geldiniz" demiş, Portekizli teknik adamın ise ayağa bile kalkmamıştı. Bu durum, sarı-kırmızılıların teknik patronunu pişman etmiş.
OKAN BURUK PİŞMAN OLMUŞ
O ana ait fotoğraf üzerinden sarı-kırmızılı taraftarların tepki gösterdiği Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yakın çevresine pişmanlığını dile getirdiği öğrenildi. Buruk'un "Ben de üzüldüm. Keşke elini sıkmasaydım. Maç sonrasındaki söylemleri çok kötüydü" sözleriyle özeleştiri yaptığı belirtildi.