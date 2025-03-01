Bu fotoğrafın faturası Okan Buruk'a ağır oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine Jose Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlar damga vurmuştu. İkilinin tokalaştığı fotoğraf oldukça konuşulmuştu.

MOURINHO GÖRMEZDEN GELDİ

Buruk, kendisini görmezden gelerek direkt kulübenin yolunu tutan Mourinho'nun yanına giderek "Hoş geldiniz" demiş, Portekizli teknik adamın ise ayağa bile kalkmamıştı. Bu durum, sarı-kırmızılıların teknik patronunu pişman etmiş.

OKAN BURUK PİŞMAN OLMUŞ

O ana ait fotoğraf üzerinden sarı-kırmızılı taraftarların tepki gösterdiği Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yakın çevresine pişmanlığını dile getirdiği öğrenildi. Buruk'un "Ben de üzüldüm. Keşke elini sıkmasaydım. Maç sonrasındaki söylemleri çok kötüydü" sözleriyle özeleştiri yaptığı belirtildi.