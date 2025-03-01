Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

İşçi servisi, park halindeki tıra çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni derede bulundu

4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su hakkında soruşturma

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'suna soruşturma
Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Bu fotoğrafın faturası Okan Buruk'a ağır oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde kendisini görmezden gelerek yedek kulübesine giden Jose Mourinho'nun elini sıktığına pişman olduğu belirtildi. Taraftarların da o ana ait fotoğraftan dolayı eleştirdiği Buruk, yakın çevresine "Ben de üzüldüm. Keşke elini sıkmasaydım. Maç sonrasındaki söylemleri çok kötüydü" diyerek pişmanlığını dile getirdiği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine Jose Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlar damga vurmuştu. İkilinin tokalaştığı fotoğraf oldukça konuşulmuştu.

MOURINHO GÖRMEZDEN GELDİ

Buruk, kendisini görmezden gelerek direkt kulübenin yolunu tutan Mourinho'nun yanına giderek "Hoş geldiniz" demiş, Portekizli teknik adamın ise ayağa bile kalkmamıştı. Bu durum, sarı-kırmızılıların teknik patronunu pişman etmiş.

OKAN BURUK PİŞMAN OLMUŞ

O ana ait fotoğraf üzerinden sarı-kırmızılı taraftarların tepki gösterdiği Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yakın çevresine pişmanlığını dile getirdiği öğrenildi. Buruk'un "Ben de üzüldüm. Keşke elini sıkmasaydım. Maç sonrasındaki söylemleri çok kötüydü" sözleriyle özeleştiri yaptığı belirtildi.

Bu fotoğrafın faturası Okan Buruk'a ağır oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
img

Arda'nın kaderini Mourınho değiştirecek
img

Biri Hristiyan hurma paketliyor, diğeri Müslüman Ramazan'dan rahatsız
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Saygısıza insan gibi davrandın Okan hocam boşver, herkes kendine yakışanı yapar.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET K.:

Melike saygı sizde ne gezer.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıO Z:

Hiçte kötü yapmamış. Ev sahibi olarak gelen çöpçü de olsa ev sahibi olduğunu belli edeceksin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olay kulis: Öcalan'ın çağrısına uymayan YPG'yle ilgili Türkiye'nin planı var

Öcalan'ın çağrısına uymadılar! Türkiye'nin YPG'yle ilgili planı var
Cem Köksal'ın 'Ramazan' hazımsızlığı sonrası İngiltere Kralı'nın görüntüsü gündem oldu

Biri Hristiyan hurma paketliyor, diğeri Müslüman Ramazan'dan rahatsız
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Trump'ın yüz çevirdiği Ukrayna'ya, IMF'den yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.