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Bril Yeşil, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

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Kayseri'de 5 yaşından beri tekvando yapan 13 yaşındaki Beril Yeşil, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Emniyet Erva Spor Kulübü'nde eğitim alan Beril, birçok uluslararası şampiyonada başarılar elde etti.

Kayseri'de 5 yaşından beri tekvando yapan 13 yaşındaki Beril Yeşil, altın madalya hedefiyle Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Ablası sayesinde tanıştığı tekvando sporuna gönül veren Beril, Emniyet Erva Spor Kulübü'nde polis ağabeylerinden aldığı eğitimlerle birçok şampiyonaya katıldı. Geçen yıl düzenlenen 10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda ile 8. WT Başkanlık Kupası'nda üçüncü olan Beril Yeşil, bu yıl gerçekleştirilen Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda ise birincilik elde etti.

Elde ettiği başarılarla 7-9 Kasım tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Beril, Türkiye'ye şampiyon olarak dönmek istiyor.

Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda da başarı hedefliyor

Beril Yeşil, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıldır tekvando yaptığını söyledi.

Geçen sene ve bu yıl büyük, önemli maçlarla madalyalar kazandığını aktaran Beril, "Şampiyona Arnavutluk'ta 7 Kasım'da başlıyor. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. Sonraki hedeflerim de dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda daha güzel başarılar. Şampiyonaya Avrupa'dan 50'ye yakın ülkeden sporcu katılacak. Orada 33 kilogramda mücadele edeceğim." diye konuştu.

Beril Yeşil, kendine güvendiğini ve arkasında duran ailesi ile kulübü sayesinde daha da güçlendiğini dile getirdi. Emniyet Erva Spor Kulübünde olmaktan mutlu olduğunu belirten Beril, her türlü yardımın yapıldığını aktardı.

Antrenör Dağlı: "Çok büyük beklentimiz var"

Tekvando antrenörü polis memuru Mehmet Ali Dağlı da amaçlarının çocuklara yön vermek, geleceğe dair bir hedef edinmelerini sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Beril Yeşil'in çok gayretli bir sporcu olduğunu ifade eden Dağlı, şöyle devam etti:

"Bu sene 7-9 Kasım'da Arnavutluk'ta Avrupa Yıldızlar Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası çok ciddi bir organizasyon. Dünya ve üst düzey şampiyonalar için de yine kota ve puan veren bir şampiyona. Beril artık o milli sporcu. Şampiyonada 33 kilogramda yarışacak. Çok büyük beklentimiz var. İnşallah birinci olacağına inanıyoruz. Beril'in sonraki hedefi, dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda da milli takımı ve ülkemizi temsil etmek."

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor

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