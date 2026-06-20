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Brezilya, ilk yarıda bulduğu gollerle Haiti'yi farklı geçti

Brezilya, ilk yarıda bulduğu gollerle Haiti'yi farklı geçti
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2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya, ilk yarıda bulduğu gollerle Haiti'yi 3-0 yenerek puanını 4'e çıkardı. Vinicius Junior ve Matheus Cunha'nın etkili oyunuyla galibiyete ulaşan Brezilya, gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı. Haiti ise turnuvaya veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya, ilk yarıda bulduğu gollerle Haiti'yi 3-0 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası C Grubu 2. hafta maçında Brezilya ile Haiti Philadelphia Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İspanyol hakem Alejandro Hernandez 'in yönettiği maçta Sambacılar 23. dakikada öne geçti. Vinicius Junior'un şutunda Matheus Cunha kaleciden seken topu tamamladı. Mücadelenin 36. dakikasında Vinicius Junior'un ara pasında ceza sahasına koşu yapan Cunha kendisinin ve ülkesinin 2. golüne imza attı. Haiti karşısında etkili bir oyun sergileyen Vinicius, savunma arkasına koşu yaparak bu kez fileleri havalandırdı.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 4'e yükseltti. İki maç sonunda puan alamayan Haiti ise turnuvaya veda eti.

Brezilya, grubun son maçında İskoçya ile karşılaşacak. Haiti ise Fas ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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